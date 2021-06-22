Як шахраї розводять українців, телефонуючи з місць позбавлення волі

За останні кілька років на території України загострилася проблема телефонних розводів. Буквально кожній людині знайома ситуація, коли дзвонить незнайомий номер, повідомляє або страшну звістку, або можливу втрату коштів з вашого рахунку. Надалі, поки користувач в стані ефекту, шахрай пропонує допомогу, найчастіше питаючи номер банківської карти.





Але хто такі ці шахраї, як зазвичай, виглядає їхня справа і як не повестися на їх аферу? На ці питання надані відповіді в статті.

Про шахрайство

Багатьом людям цікаво хто ж це на іншому кінці дроту. Все дуже просто. У більшості випадків це шахраї, які відбувають термін в колоніях. Телефони вони можуть отримати за хабар службовцям. Ув’язнені обдзвонюють номера, втираючись в довіру людей різними способами.

Наприклад, часта схема полягає в тому, що шахрай телефонує людині від імені банку або салону зв’язку і оповіщає його про те, що нібито з його рахунку були вкрадені гроші. Щоб здаватися справжнім співробітником, в діалоги вони можуть додавати деякі фрази: «фіксую інформацію», «пластиковий продукт» та інші. Все робиться для того, щоб користувач повірив, що йому подзвонив реальний співробітник банку.

Другою частиною розводу є «допомога клієнту». Шахрай під приводом послуги просить людину продиктувати номер карти та інформацію для зняття коштів. Після чого аферист вже має в своєму розпорядженні потрібні йому дані і знімає всі засоби. Зазвичай справа стосується 2000-3000 тис. гривень. Але бувають і суми понад 100 тисяч.

Часті випадки шахрайства

Крім таких схем зустрічаються лазівки і краще. Бувають ситуації, коли вам телефонують і представляються вашим родичем, просячи на допомогу круглу суму. Після того приходить кур’єр, який може і не підозрювати про реальну причину свого візиту. Такі кур’єри є співучасниками шахрайства і їм теж може загрожувати стаття.

Також однією з махінацій є розсилка повідомлень, в яких йдеться про те, що ви виграли автомобіль. До повідомлення прив’язане посилання на фейковий сайт салону, де ви зобов’язані сплатити податок, страховку та інше. Зрозуміло ваші гроші перейдуть в руки шахраїв. Так аферисти заманюють у свої тенета наївних користувачів.

Зазвичай шахраї орієнтуються на людей похилого віку, яких запросто можна обдурити. Влаштовуючи фейкове опитування, шахраї можуть дізнатися про історію хвороб, які препарати використовує людина, скарги на здоров’я та ін. Через пару днів може прийти дзвінок «районного лікаря» з страхітливим діагнозом.

Поки людина в шоці, аферист проштовхує дорогі ліки, яких “так потребує пацієнт”, за досить пікантну суму. І це ще не всі випадки. Ви також можете залишити в коментарях схему, якою намагалися розвести вас. Разом ми допоможемо один одному не дати шахраям наживатися обманом на звичайних людях.

Як не потрапити на вудку

Позначимо кілька порад, щоб ваші кошти не перейшли в руки шахраїв: