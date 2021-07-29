Ваш смартфон прослуховують: які ознаки про це свідчать

Багатьох цікавить таке питання: «А раптом мої телефонні розмови хтось прослуховує?». Опишемо декілька ознак про те, як дізнатися, чи є прослушка на телефоні. Зараз 90% всієї телефонії йде через інтернет. Мідна пара якщо і є, то в невеликих містах і селищах, та й то йде вона до АТС, яка вже цифрова. Тому, мова буде стосуватися прослуховування мобільного телефону або смартфона.





Як здійснюється прослуховування смартфона?

Всього є кілька способів. Опишемо кожен.

За допомогою дорогого устаткування, яке дозволяє розшифрувати радіосигнал. Таким обладнанням користуються в основному спецслужби для прослуховування розмов не в своїй країні. За допомогою мобільного оператора зв’язку. Така «послуга» доступна тільки правоохоронним органам, якщо проти абонента ведеться слідство і потрібно зібрати доказову базу. Просто так розмови ніхто слухати не буде. За допомогою вбудованого модуля в смартфон. Наприклад, ви великий бізнесмен і віддали свій смартфон в ремонт. А там фізично впаяли модуль, який і займається цією справою. Не у всі смартфони можна його вмонтувати, але і знайти такий жучок дуже складно, тільки фізично розібравши телефон. Тому, таким навряд чи хтось буде займатися. За допомогою вірусних програм, які ви встановили самі або ж вони якимось чином були встановлені на смартфон.

Ознаки прослуховування телефону

Раніше була така байка, що мовляв якщо під час розмови є шарудіння або зниження якості, то це говорить про прослуховування. Але таке можливо тільки якщо до мідної парі хтось фізично підключиться. У випадку з цифровою телефонією ви не почуєте абсолютно нічого, якщо хтось вас буде слухати. За першими трьома вищевказаним пунктами немає ніяких ознак. Абсолютно. Зниження якості розмови може бути викликано поганим сигналом – чим далі антена мобільного зв’язку, тим розмова стискається і страждає її якість.

До речі, відповідно до закону всі телефонні розмови і дані з месенджера та соціальних мереж зберігаються протягом 30 днів. Це потрібно для пошуку злочинців і безпеки країни, адже ми живемо в цифровому світі.

А ось з пунктом №4 (наявність вірусного додатка) ознаки можуть бути:

Смартфон дуже швидко розряджається під час розмови. Процес додзвону або взяття трубки пригальмовує. Пристрій глючить саме під час здійснення телефонної розмови або дзвінка.

Перевірити чи є вірус, який теоретично підслуховує розмову дуже просто. Досить зайти в налаштування смартфона і знайти там пункт «Дозволи додатків»:

В даному розділі нас цікавить два пункти «Телефон» та «Мікрофон». Заходимо в них і дивимося, яким додаткам дозволено користуватися даними пунктами.

Знімаємо галочки і замислюємося, а що це за додаток, у якого є доступ до телефону і мікрофона? Аналізуємо, і можливо, видаляємо дані програми. Але це абсолютно не означає, що вони вас обов’язково прослуховували. Багатьом додаткам «Телефон» потрібен, щоб ви змогли телефонувати з додатка, а «Мікрофон» для голосового управління або ж дзвінків. Просто, якщо є якісь підозри, то краще прибрати дозволи на мікрофон і телефон з усіх невідомих програм.

До речі, якщо ви користуєтеся рутованим телефоном (з правами суперюзера, зламаним), то знайти прослушку буде неможливо.

До речі! Ніхто не буде просто так когось прослуховувати. Як правило, прослуховують великих людей: чиновників і бізнесменів. Звичайний побутова розмова нікому не цікава, хіба що родичам, але вони навряд чи мають кваліфікацію щоб всю цю справу влаштувати. Тому, стаття в основному несе інформаційний характер.