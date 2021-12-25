Як в Instagram та Telegram знайти профіль за номером телефону

Практично у всіх соцмережах у 2021 році потрібно вказувати номер телефону під час реєстрації. Тому немає нічого дивного в тому, що знаючи номер телефону, можна легко знайти обліковий запис, до якого він прив’язаний. Це стосується Instagram, Telegram та інших соціальних мереж. Як це працює? Розповідаємо.





Instagram

Вам спочатку потрібно зберегти номер у списку контактів, а потім зробити кілька нескладних кроків. Невелика ремарка – знайти потрібну людину за номером телефону в Instagram не так просто, але все ж таки можливо.

Відкриваємо Instagram та переходимо на свою сторінку. Клацаємо за підписками і на самому верху вибираємо “Синхронізувати контакти”. Даємо згоду на обробку даних, після чого через 5-10 хвилин у списку рекомендованих облікових записів почнуть з’являтися профілі, зареєстровані на номери зі списку контактів. Можна відкрити список повністю, клацнувши по ньому і перегортати доки потрібна сторінка не буде знайдена.

Зрозуміло, що залежно від кількості контактів на це може піти різна кількість часу, але що вдієш – це єдиний спосіб.

Telegram

У випадку з Telegram все дуже просто. Після збереження номера у списку контактів достатньо натиснути на іконку олівця, після чого відкриється список усіх користувачів, що зареєструвалися в Telegram.