Огляд флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S23: чим дивує новинка

Днями компанія Samsung презентувала свої нові флагманські смартфони, які порадували фанатів продуктивними процесорами, створеними спеціально для Galaxy та багато чим іншим. Пропонуємо вам ознайомитися з детальним оглядом смартфонів. Тож чим здивує лінійка Galaxy S23.

Що особливо в флагманських смартфонах S23

Головна відмінність лінійки S23 від S22 полягає в використанні нового процесора Snapdragon 8 Gen 2, оптимізації дисплея, покращеній фронтальній камері та більш місткий батареї.

В Цьому матеріалі ми зосередимо увагу на відмінностях смартфонів в рамках лінійки S23. Це допоможе вам вибрати найбільш підходящий варіант. Отож почнемо.

Лінійка представлена одразу трьома моделями – S23, S23 Plus та S23 Ultra. Розглянемо їх особливості.

Всі моделі функціонують на базі ОС Android 13. QLED дисплей з діагоналлю 6,1, 6,6 та 6,8 дюймів для S23, S23 Plus та S23 Ultra відповідно. Маса 168, 196 та 234 грами для S23, S23 Plus та S23 Ultra відповідно. Місткість батареї 3900 мАг, 4700 мАг та 5000 мАг в смартфонах S23, S23 Plus та S23 Ultra відповідно. і Всі моделі оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 2, це інноваційна розробка бренду саме під Samsung Galaxy. Оперативна память 8 Гб для моделей S23 та S23 Plus. S23 Ultra запропонована в двох версіях, з 8 та 12 Гб оперативки. Внутрішня пам’ять залежить від моделі. Для S23 – 128 Гб та 256 Гб, S23 Plus – 256 Гб та 512 Гб, S23 Ultra – 256, 512 Гб та 1 Тб. Камера. В моделях S23 тв S23 Plus задня камера має 50 Мп для ширококутової (f/1,8) та 12 Мп для надкутової (f/2,2) та 10 Мп для телефото (f/2,4). В моделі S23 Ultra запропонована краща камера, замість 50 Мп в ній аж 200 Мп. Якість знімків буде неперевершеною. Фронтальна камера у всіх моделях однакова – 12 Мп ширококутова (f/2,2).

Також варто звернути увагу ще на декілька спільних характеристик. Всі моделі мають захист від пилу та води ступеня IP68. Також вони підтримують функцію ультразвукового сканера відбитків пальців та розпізнавання облич. А ще. в них передбачена безпровідна зарядка. Особливість моделі S23 Ultra пропонує фанатам стилус.

S23 та S23 Plus представлені шістьма кольорами: класичний чорний, яскравий зелений, ніжний лавандовий, стильний графітовий, соковитий салатовий та вишуканий кремовий. Щодо моделі S23 Ultra, то крім вищеперехований кольорів також доступний небесно блакитний та яскравий червоний.

Скільки коштують смартфони лінійки S23 та коли їх можна придбати

Вартість смартфонів відрізняється:

S23 – і799 доларів або 39999 гривень;

S23 Plus – 999 доларів або 47999 гривень;

S23 Ultra – 1199 доларів або 57999 гривень.

Предзамовлення вже доступне за посиланням https://skay.ua/4-samsung/. Офіційно смартфони Samsung Galaxy лінійки S23 поступлять в продаж з 17 лютого. Поспішайте оформити передзамовлення, щоб отримати новенький смартфон один із першим.

Загалом, лінійка S23 сподобається тим, хто шукає потужний флагманський смартфон за доволі доступною ціною, і головне на Андроїд.