Гнучкий OnePlus Open 2 вперше показали на рендерах
Портал SmartPrix поділився першими зображеннями майбутнього складного смартфона OnePlus Open 2, вихід якого очікується на початку 2025 року. Нагадаємо, перший девайс із гнучким екраном від OnePlus вийшов у 2023 році.
OnePlus Open 2 буде більшим і тоншим за свого попередника, зберігши при цьому великий круглий блок для камер з помітним брендингом Hasselblad. Товщина телефону в складеному стані складе всього 10 мм. Також смартфон отримає вологозахист IPX8. Для порівняння, товщина OnePlus Open у складеному стані становить 11,7 мм, а клас захисту – IPX4 – рятує тільки від бризок.
За даними інсайдерів, OnePlus Open 2 буде оснащений 8-дюймовим складним екраном LTPO OLED 2K з частотою оновлення 120 Гц і 6,4-дюймовим зовнішнім дисплеєм. Він працюватиме на базі чипа Snapdragon 8 Elite у поєднанні з 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті
Також смартфон отримає три камери по 50 Мп і дві фронталки на 32 Мп і 20 Мп, акумулятор ємністю 5900 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 80 Вт і Android 15 з коробки.
Згідно з джерелом, OnePlus Open 2 вийде в «кінці першого кварталу», тобто десь у березні 2025 року.
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