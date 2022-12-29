США відмовили Україні у постачанні ракет ATACMS

Президент США Джо Байден відмовив президенту України Володимиру Зеленському у постачанні нових ракет ATACMS з радіусом дії до 300 кілометрів, передає Politico .

Джерело газети розповіло, що Зеленський порушив тему цього озброєння під час переговорів з Байденом, проте Вашингтон не зрушив з місця у своєму рішенні не відправляти ракети.

“Ідея про те, що ми дамо Україні озброєння, яке принципово відрізняється від того, що вже постачається, матиме перспективу розпаду НАТО , Європейського союзу та решти світу”, – сказав американський лідер.

Раніше глава України попросив Сполучені Штати направити ракети ATACMS та розвідувально-ударні БПЛА Grey Eagle та Reaper. Згодом американська влада прийшла до висновку, що забезпечення такої військової допомоги буде надто затратним.