iPhone 16 Pro отримає нову кнопку, а базова модель новий блок камер: фото чохла

У відкритий доступ потрапили кілька живих фотографій, що підтверджують дизайн лінійки iPhone 16. На першому знімку зображено чохол для iPhone 16 Pro з вирізом під нову кнопку, яка буде керувати камерою.

Інформацію про нову кнопку інсайдери злили раніше. З її допомогою користувачі зможуть спускати затвор при запущеному додатку “Камера”. Також клавіша керуватиме фокусуванням і наближенням. Фото чохла надано відомим блогером Соні Діксоном, який минулого року аналогічним чином злив “болванки” iPhone 15.

На інших знімках зображені макети всієї лінійки iPhone 16. Судячи з габаритів “болванок”, Apple і справді задумалася збільшити екрани смартфонів. Так, дисплей iPhone 16 і 16 Pro виросте до 6,3 дюйма замість 6,1 дюйма, а екрани iPhone 16 Plus і 16 Pro Max збільшаться з 6,7 до 6,9 дюйма.