На ПК з Windows знайшли секретну комбінацію клавіш

Не так давно Microsoft представила фізичну кнопку “Copilot” для ноутбуків з Windows. Це частина проєкту AI PC.

Кнопка повинна безпосередньо викликати помічника Windows Copilot. Але недавні тести показали, що ніякої магії тут немає.

Виявилося, що натискання кнопки Copilot – це просто хитро замасковане поєднання трьох клавіш: Лівий Shift + Лівий Windows + F23:

Це дивно, адже більшість сучасних клавіатур мають лише 12 функціональних клавіш (F1 – F12). Річ у тім, що раніше існували клавіатури з додатковими функціональними клавішами (F13 – F24), і Microsoft, схоже, вирішила використати незадіяну F23.



Цю деталь розкрили журналісти Tom’s Hardware, протестувавши кнопку на ноутбуці від Dell і використавши спеціальну програму для відстеження натискань клавіш.



Так що, ніякої нової кнопки ми не отримали – це просто зручний ярлик на старе поєднання.