В Украине подорожал один из важнейших продуктов: цена составила почти 300 грн за килограмм

В Украине снова подорожал один из самых популярных продуктов. Речь о соленом сале, средняя цена которого по состоянию на 8 марта составила 271,04 грн за килограмм. Хотя еще в феврале оно стоило 258,47 грн/кг, то есть на 12,57 грн дешевле.

О подорожании главного национального продукта украинцам сообщили на сайте «Минфин». По данным этого ресурса в самых популярных супермаркетах Украины соленое сало стоит:

Метро – 268,81 грн/кг;

Ашан – 255,3 грн/кг;

Novus – 289 грн/кг.

Однако подорожало только соленое сало. А вот сало домашнее с прошлого месяца упало в цене почти на 8 грн. В феврале оно стоило в среднем 186,86 грн за килограмм, а в начале марта подешевело до 179 грн.

Что происходит с ценами на сало?

Повышение цены соленого сала не стало для украинцев неожиданностью. Этот популярный продукт дорожает уже не первый месяц. Такая тенденция берет свое начало еще с прошлого лета. Соленое сало впервые подорожало в июне 2022 года и с тех пор его цена лишь увеличивалась.

июнь – на 3,33 грн до 185,83 грн/кг;

июль – на 4,92 грн до 190,75 грн/кг;

август – на 19,06 грн до 209,81 грн/кг;

сентябрь – на 11,87 грн до 221,68 грн/кг;

октябрь – на 33,25 грн до 254,93 грн/кг;

ноябрь – на 3,39 грн до 258,32 грн/кг;

декабрь – на 4 грн до 262,32 грн/кг;

январь 2023 года – на 7,88 грн до 270,2 грн/кг.

В феврале тенденция к удорожанию этого продукта была прервана. Соленое сало вдруг упало в цене вплоть до 258,47 грн/кг, то есть более чем на 11 грн. Но как видим в марте его стоимость снова увеличилась, превзойдя даже январский показатель – 271,04 грн/кг.

А вот с домашним салом все с точностью до наоборот. Уже второй месяц подряд он дешевеет:

в феврале – на 2,4 грн до 186,6 грн/кг;

в марте – на 7,6 грн до 179 грн/кг.