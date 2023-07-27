Астрологи назвали найбільш сприятливі дні серпня 2023 року

Серпень цього року буде надзвичайно цікавим періодом. У цьому впевнені астрологи. Експерти назвали кілька дат, які будуть сприятливими.

1 серпня

Повний місяць у Водолії

На вас чекає надихаючий та цікавий день. Вам захочеться бути незалежнішими. Відкривайте нові можливості. Звільніться від старих принципів та переконань.

3 серпня

Місяць у Рибах в опозиції до Марса в Діві

Цей день буде емоційним. Але в усьому можна покладатися інтуїцію. Будьте більш відкритими та щирими. Можна займатись творчістю, духовними практиками. Ви зможете знайти відповіді на багато запитань.

11 серпня

Місяць у Раку

Ви зможете знайти внутрішню гармонію та задоволення. Розвивайте свої творчі здібності.

17 серпня

Меркурій у Діві в опозиції до Сатурна у Рибах

Займіться плануванням майбутнього. Ваші інтелектуальні можливості на висоті. Ви можете вирішити старі проблеми.

30 серпня

Повний місяць в Рибах

Інтуїція працює чудово. Ви відчуєте єдність із всесвітом. Вам вдасться знайти гармонію та взаєморозуміння. Виявляйте співчуття до оточуючих.