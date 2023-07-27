Астрологи назвали найбільш сприятливі дні серпня 2023 року

Серпень цього року буде надзвичайно цікавим періодом. У цьому впевнені астрологи. Експерти назвали кілька дат, які будуть сприятливими.
1 серпня
Повний місяць у Водолії
На вас чекає надихаючий та цікавий день. Вам захочеться бути незалежнішими. Відкривайте нові можливості. Звільніться від старих принципів та переконань.
3 серпня
Місяць у Рибах в опозиції до Марса в Діві
Цей день буде емоційним. Але в усьому можна покладатися інтуїцію. Будьте більш відкритими та щирими. Можна займатись творчістю, духовними практиками. Ви зможете знайти відповіді на багато запитань.
11 серпня
Місяць у Раку
Ви зможете знайти внутрішню гармонію та задоволення. Розвивайте свої творчі здібності.
17 серпня
Меркурій у Діві в опозиції до Сатурна у Рибах
Займіться плануванням майбутнього. Ваші інтелектуальні можливості на висоті. Ви можете вирішити старі проблеми.
30 серпня
Повний місяць в Рибах
Інтуїція працює чудово. Ви відчуєте єдність із всесвітом. Вам вдасться знайти гармонію та взаєморозуміння. Виявляйте співчуття до оточуючих.
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