Українцям стане легше отримати німецький паспорт

Уряд Німеччини найближчим часом розгляне законодавчу пропозицію, спрямовану на спрощення процесу отримання громадянства для іноземців. Це відбувається в рамках реформи кабінету канцлера Олафа Шольца, спрямованої на залучення в країну кваліфікованих кадрів.

Зниження вимог до проживання та подвійне громадянство

У законопроєкті пропонується дві ключові зміни. По-перше, іноземці матимуть право подати заяву на отримання громадянства після п’яти років проживання в країні, а не після восьми років, як зараз. По-друге, законопроєкт скасує заборону на подвійне громадянство для осіб із країн, що не входять до Європейського Союзу. Крім того, уряд розгляне імміграційну реформу на основі канадської системи балів, покликану полегшити в’їзд кваліфікованих працівників до Німеччини. Ці реформи є частиною пакета, обіцяного коаліцією канцлера Шольца. За даними CNBC, наразі близько 10 мільйонів осіб, або 12% всього населення Німеччини, проживають у країні без німецького паспорта.

Вирішення проблеми нестачі робочої сили в Німеччині

Німеччина відчуває значну нестачу робочої сили: у різних галузях економіки потрібно близько 2 мільйонів працівників. Німецький інститут досліджень праці та кар’єри повідомляє, що кількість вакансій на ринку праці зараз рекордно висока. За останні три роки Німеччина втратила свої позиції серед найпривабливіших країн для кваліфікованих спеціалістів, як показало дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку. Експерти пов’язують це зниження, зокрема, зі складними процедурами, пов’язаними з отриманням візи та громадянства.

Пропоновані реформи включають в себе:

скорочення терміну проживання в країні для отримання громадянства з восьми років до п’яти

скасування заборони на подвійне громадянство для осіб, які не є громадянами ЄС

розгляд імміграційної системи, заснованої на канадській моделі балів