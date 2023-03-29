Windows 12 вже не за горами: відомі системні вимоги

Незважаючи на те, що Windows 11 вийшла лише рік тому, Microsoft вже активно розробляє нову версію ОС. Нещодавно в мережу просочилися скріншоти, які демонструють, як може виглядати робочий стіл у «дванадцятці». Системний рядок згори, плаваюча панель завдань та можливість закріплювати віджети нагадують MacOS. Однак нові візуальні навороти вимагатимуть апгрейду заліза під час переходу на нову версію «вінди».

Німецький сайт Deskmodder опублікував інсайд із системних вимог Win12. Журналісти стверджують, що запити системи до оперативної пам’яті зростуть удвічі з 4 до 8 гігабайт. Також, як і раніше, знадобиться модуль безпеки TPM 2.0, який є в процесорах Intel Core 8-го покоління і вище.

Джерело стверджує, що запуск Windows 12 планують поєднати з виходом нових процесорів 14 покоління (Meteor Lake-S). Точної дати немає, але ймовірно анонс відбудеться у другій половині 2024 року. Як говорив директор з продуктів Microsoft Панос Парнай, у новій операційній системі зроблять ставку на хмарні сервіси та інтеграцію інструментів на базі штучного інтелекту, на кшталт ChatGPT, в який компанія зараз активно інвестує.