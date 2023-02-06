Українців зухвало дурять у супермаркетах та на ринках під час війни: як не попастися

В українських супермаркетах та на ринках покупців щодня намагаються обвести навкруг пальця. Більшість торгових точок мать давно відпрацьовані схеми, які дозволяють чимало заробити на довірливих покупцях. Як прийоми торговці використовують найчастіше та як українцям не стати жертвами обману?

Подвійні цінники

Щоб витягнути з клієнта більше грошей у супермаркетах та на ринках зазвичай намагаються штучно збільшити вартість товару. Зокрема в супермаркетах найчастіше використовують прийом з різними цінниками. Тобто в торговому залі вказана одна ціна товару, а на касі його рахують за зовсім іншим прайсом.

Якщо у вас в чеку зазначена не та ціна, яку ви бачили, коли брали товар з полиці, маєте повне право звернутися зі скаргою до адміністрації магазину. А якщо керівництво торгового закладу відмовиться піти назустріч, навіть до Держпродспоживслужби.

Платна упаковка

Товар, що продається на вагу, часто зважують разом із тарою. Таким чином покупець платить ще й за пластикову чи паперову упаковку, в яку кладуть продукт. Якщо товар зважують при вас, потрібно прослідкувати, щоб продавець спершу зважив пусту тару, обнулив ваги і лише потім клав на них сам продукт.

Лід за гроші

Деякі товари, зокрема рибу та морепродукти, часто продають замороженими. Таким чином покупець платить не лише за продукт, а й за заморожену воду. Тому, щоб не переплачувати, краще обирати охолоджену рибу, креветки, м’ясо тощо. До того ж в такому випадку ви будете більш впевнені у свіжості продукту.

«Підкручені» ваги

У працівників ринку є свої, перевірені роками хитрощі. Продавці нерідко «підкручують» ваги, щоб ті показували більшу вагу товару, ніж насправді. Єдиний спосіб не попастися на цю вудку, зважувати кожен товар на контрольних вагах, або ж носити невеличкі ваги з собою.