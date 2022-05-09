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Гречка, рис і не тільки: в Україні може виникнути дефіцит продуктів харчування

Влада обмежила експорт низки продтоварів, яких може не вистачити самим українцям.

10.05.2022
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Український уряд вирішив запровадити обмеження на вивезення з країни деяких продуктів харчування. Зокрема мова йде про жито, рис та гречку. Таке рішення було прийнято через ризик дефіциту вказаних продуктів в Україні.


Як зазначив заступник очільника Мінагро Тарас Висоцький в ефірі всеукраїнського телемарафону, запаси рису, жита та гречки в Україні наразі не дозволяють експортувати ці види круп у колишніх обсягах. Також чиновник припустив, що незабаром список таких товарів можуть розширити.

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«Ми будемо обмежувати експорт по тих позиціях, де побачимо критичну ситуацію. До прикладу зараз обмежено вивіз з країни гречки, рису, а також вкрай необхідного для випічки хліба жита», – пояснив Висоцький.

В той самий час регулювання обсягів експорту не поширюється на продовольчі товари, яких в Україні достатньо. Серед таких товарів кукурудза та соняшникова олія.

Заступник міністра аграрної політики також підкреслив, що відомство уважно слідкує за поточною ситуацією із запасами продуктів, експорт яких є ліцензованим. Зокрема жорстко контролюється вивезення цукру та пшениці, щоб запобігти експортуванню більшої кількості товару, ніж його є в надлишку.

Окрім того Мінагро регулярно подає на розгляд українського уряду нові пропозиції стосовно лімітування експорту певних видів товарів. Оскільки перш за все потрібно забезпечити цими товарами українське цивільне населення та військових, й лише у випадку надлишку продовольства віддавати його на експорт.

Нагадаємо, що напружена ситуація з деякими видами продовольчих товарів пов’язана із військовими діями в Україні. Окупанти не лише перешкоджають посівній, а й викрадають у фермерів вже наявне продовольство, зокрема зерно та овочі. Через це Кабмін змушений обмежувати експорт ключових продтоварів, переважно зерна та круп, щоб запобігти їх дефіциту всередині країни.

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10.05.2022
1 хвилина на прочитання
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