Cкидання атомної бомби на сектор Газа є “однією з можливостей” розвитку конфлікту

Міністр Ізраїлю у справах Єрусалима і спадщини Аміхай Еліяху заявив, що скидання атомної бомби на сектор Газа є “однією з можливостей” розвитку конфлікту. Про це повідомляє Maariv.

Уточнюється, що міністр виступив із такою заявою, відповідаючи на запитання в інтерв’ю радіостанції Kol Berama про те, чи слід скинути на анклав атомну бомбу. Крім того, політик висловив незгоду з допуском будь-якої гуманітарної допомоги в Газу, заявивши, що Ізраїль не передаватиме “нацистам” гуманітарну допомогу. На його думку, у секторі Газа “не існує такого поняття, як незалучені цивільні особи”.

Як передає телеканал 13tv, після цього прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху усунув Еліяху від засідань уряду і заявив, що Ізраїль діє відповідно до міжнародного права, щоб запобігти шкоді тим, хто не бере участі в бойових діях.

До цього газета The Washington Post після вивчення супутникових знімків, зроблених Planet Labs, писала, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відрізала місто Газа від південної частини анклаву, і війська розтинають сектор із кількох напрямків.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про захоплення важливого опорного пункту бійців палестинської радикальної організації ХАМАС у секторі Газа.

Також стало відомо, що Чад відкликає тимчасового повіреного у справах в Ізраїлі для консультацій через конфлікт у секторі Гази.