Украинцам хотят разрешить иметь еще и европейское гражданство

Законопроект о двойном гражданстве находится на последних стадиях разработки. Уже вскоре Кабинет Министров подаст его на рассмотрение в Верховную Раду. Это очень важный этап развития Украины, ведь он позволит украинцам из стран Евросоюза и НАТО активно участвовать в жизни их Родины.





Ранее Дмитрий Кулеба уже рассказывал о планах правительства относительно двойного гражданства со сторонами ЕС, и сейчас дела получили больший масштаб. Сегодня за пределами Украины проживает от 12 до 20 миллионов этнических украинцев. Большинство из них проживает в России, Канаде и США. Опросы показывают, что эти люди при благоприятных условиях готовы получить паспорт гражданина Украины, но не готовы отказаться от зарубежного гражданства.

Ранее, следуя букве закона, украинцы могли иметь только 1 гражданство. В этом законе не было конкретного запрета на двойное гражданство, поэтому это не запрещалось, но и не разрешалось. Чтобы получить паспорт гражданина Канады, Германии или другой страны, нужно было официально отказаться от украинского. Но уже вскоре ситуация изменится.

О том, что законопроект почти готов, заявил Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел Украины. Сейчас изучением документа уже занимаются эксперты из Министерства Юстиции. За пределами страны проживает большое количество этнических украинцев. Большинство из них высказались о намерении принять участие в экономических и территориальных процессах. К тому же многие развитые государства позволяют иметь двойное гражданство.

Уже в ближайшее время планируется представить законопроект на рассмотрение. Он гарантированно даст стране новые возможности, а также способствует возвращению этнических украинский на Родину.

Главная цель, как заверил Енин, заключается в том, чтобы украинцы не отказывались от второго гражданства. Также заместитель министра уточнил и о сроке подготовки закона, по его словам документ можно будет увидеть менее чем через год.