Курс долара зміниться вже з перших днів листопада

Низхідний рух курсу долара на початку місяця вже за тиждень раптово припиниться. Після чого валюта різко зрикошетить угору на 30-70 копійок. Таку зигзагоподібну поведінку «зеленого» аналітики пояснюють черговим локдауном, підвищеннями ціни імпортованого газу та продажем іноземцями українських цінних паперів.





На думку успішного трейдера та фінансового аналітика Андрія Гойлова, долар у листопаді подорожчає з 26,3 грн принаймні до 26,75 грн.

«Гривня протягом поточного тижня ослабне й по відношенню до долара зупиниться на курсі 26,75 грн за 1 долар», – зазначив спеціаліст.

Він пояснює підвищення курсу американської валюти тенденцією до продажу іноземцями облігацій внутрішнього державного займу. Отримуючи за продані цінні папери національну валюту, нерезиденти міняють її на долари, тим самим підвищуючи його курс.

Важливим аспектом укріплення позицій «американця» на внутрішньому фінансовому ринку є і нестримне зростання ціни на газ. Витрати на імпорт ресурсу, за який Україна розраховується саме доларом, зменшують кількість іноземної валюти в країні. А з початком опалювального сезону потреба в пальному суттєво зросла. Таким чином попит на долар та його ціна у майбутньому місяці будуть лише збільшуватися.

Старший аналітик компанії «Альпарі-Груп» Вадим Іосуб погоджується з колегою. Експерт зазначає, що жовтневе зміцніння національної валюти відбулося коштом підтримання високих цін на експортні товари. Зокрема, українська сталь та продукти агропромисловості зберігали рекордну вартість протягом усього місяця. Та вже найближчим часом курс долара повернеться до звичної для українців норми.

«У найближчі кілька тижнів долар стосовно гривні суттєво зросте. Вже за тиждень його курс злетить до 26,6 грн/$», – підкреслив Іосуб.

Аналітик «Центру біржевих стратегій» та практикуючий трейдер Максим Орищак озвучив більш оптимістичні прогнози. Експерт вважає, що курс американської валюти рухатиметься угору поволі й у листопаді сягне лише 26,4 грн.