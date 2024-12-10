Глоба: в декабре Высшие силы наиболее благосклонны к 3 знакам Зодиака

Конец этого года будет удивительным временем для каждого из нас. Однако для 3 знаков Зодиака декабрь будет по-настоящему особенным. По мнению Павла Глобы эти люди получат поддержку и благосклонность высших сил.

Их ждет удача во всех начинаниях и большие открытия.

Астрологические события этого месяца создают основу для их благополучия.

Что же принесет им декабрь?

Стрельцы

В течение этого месяца вас ждут самые мощные и кардинальные изменения. Вы начинаете обновляться.

Вас переполняет энергия. Вы понимаете, что уже не можете жить, как прежде. Будьте харизматичными и уверенными в себе.

В личной жизни наступает счастливое время. Вам удастся обрести полную ясность в видении дальнейших перспектив.

Но будьте искренними и честными. Как можно меньше сидите без дела, смело берите в работу новые проекты.

Однако вы должны исключить любые перегрузки. Находите время на полноценный отдых.

Вам удастся улучшить отношения с окружающими и укрепить свой социальный статус.

Не отказывайтесь от новой должности, если вам ее предлагают.

Водолеи

Водолеи, вы становитесь привлекательными для противоположного пола. Вас ждет много удивительных встреч и новые возможности.

Возможно, вы решитесь на полную смену имиджа.

В общении с окружающими появится больше легкости, а это очень понадобится в развитии партнерских отношений. В конце месяца обратите внимание на свои ресурсы.

Финансовое положение может очень быстро исправиться. Вас ждет материальная поддержка или получение дохода от ваших проектов.

Но не стоит все идеализировать.

Проверяйте всю поступающую информацию. Развивайтесь в творческом ключе.

В вашей жизни появится больше интересных людей.

Козероги

Козероги, уровень вашей энергии стремительно растет. Вы точно будете хозяином своей жизни.

Вы можете строить самые грандиозные планы на будущее. Смело беритесь за что-то новое и необычное.

Уделяйте достаточно внимания творческой деятельности. Уровень вашей энергии стремительно растет.

Вы становитесь сильными и уверенными в себе. Чаще полагайтесь на интуицию при принятии решений.

Вы создаете основу своего успеха.