В Україну іде справжня спека: температура підніметься вище 30 градусів

Кінець вересня обіцяє бути спекотним. Попри те, що у Карпатах зараз випало понад 40 см снігу, сонячна погода неодмінно повернеться у більшість регіонів України.





Скільки протримається тепло

Північний циклон вже пройшов над усією Україною. Тому можна на деякий час сховати теплі речі, та парасольки. За прогнозами синоптиків бабине літо розпочнеться наприкінці вересня, а саме 27 числа. Погода буде теплою та сонячною. На півдні та у Криму на стовпчиках термометрів буде до +26 градусів тепла.

На Донеччині та Львівщині синоптики обіцяють від +18 до +24 градусів тепла. У Сумській області буде +14 градусів, а на Закарпатті всього +9…+11 вище нуля.

Наступного дня, 28 вересня денна температура підніметься до рекордних +26…+34 градусів тепла. До такої спеки слід готуватися українцям, які проживають у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

У центральних областях очікується +25 градусів тепла вдень та +14 уночі. На Сумщині та у західних областях +9…+11. На Закарпатті термометр покаже не більше +7…+11 градусів тепла.

Спекотною погода буде у більшій частині України й 29 вересня. На півдні та південному сході слід очікувати до +31 градусів тепла. У центральних областях також сонячно, на стовпчиках термометра +19…+24 градуси вище нуля.

На заході очікується +12…+15. На Закарпатті як завжди найхолодніше, всього 7…10 градусів зі знаком плюс.

Останній день вересня буде не менш спекотним. У більшості регіонів синоптики обіцяють спеку +25…+32 (південь та схід). У центральних областях температура удень буде +16…+23. На півночі та заході не більше 15 з позначкою плюс. На Закарпатті всього +8…+11 градусів. У Карпатських горах сніжно, -3 морозу.