Долар стрімко дешевшає: чи варто чекати курсу по 25 грн

В середині листопада курс американської валюти опуститься до 26 грн. за долар, знизившись на 15 копійок. Головна причина – масовий збут доларів компанією “Укренерго”.





Компанія “Укренерго” отримала 825 млн. доларів за розміщення облігацій. З них 180 млн. доларів було продано через банки-партнери. Про це розповів Андрій Шевчишин, керівник аналітичного відділу Forex Club.

Такі дії з боку “Укренерго” спровокували зниження вартості долара в Україні. За рахунок продажу решти суми очікується ще більш значна стабілізація гривні. Очікується зміцнення курсу на тлі зниження попиту на валюту. Поки стежимо за позначкою 26$ і діями Нацбанку, який в будь-який момент може скорегувати курс. Якщо розглядати курс долара в довгостроковій або середньостроковій перспективі, то зниження курсу все ж очікується.

Крім дій “Укренерго” вплинули на курс американської валюти й інші фактори. Найбільш істотні з них:

скорочення енергетичного імпорту через подорожчання газу;

високі доходи за рахунок експорту;

пасивна позиція покупців долара через впровадження карантинних обмежень в різних регіонах країни.

Незважаючи на очікування осінньої девальвації, курс долара в листопаді 2021 року може досягти мінімальної річної позначки. Це призведе до здешевлення імпортних товарів, і одночасно спровокує втрату частини доходів до бюджету з митниці. Також скорочуються доходи українських експортерів у гривневому еквіваленті.

В цілому наслідки зниження курсу долара більше негативні, ніж позитивні. Але поки рано говорити про стрімке падіння курсу долара. Продовжуємо стежити за психологічною межею в 26 гривень за долар.