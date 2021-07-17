Сотні гривень доплати: влада пообіцяла збільшення пенсій українців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль днями оприлюднив інформацію щодо чергового підвищення пенсійних виплат. Зокрема держава запровадить щомісячну доплату пенсіонерам, старшим за 75 років, у розмірі 400 грн.





Деталями стосовно ситуації із пенсійними виплатами в Україні прем’єр поділився під час YouTube-трансляції години запитань до уряду на каналі RadaTVchannel. Глядачі дізналися про дотихчасові дії уряду у напрямку покращення матеріального достатку пенсіонерів, а також про плани щодо майбутнього зростання виплат.

Відтак посадовець зазначив, що у березні пенсії було проіндексовано на 11%. У зв’язку із цим щомісячні виплати зросли у більш ніж 8 мільйонів українських пенсіонерів. Чергова підвишка мала місце у квітні. Щоправда, вона торкнулася лише працюючих пенсіонерів.

З першого липня відбулося підвищення мінімальної пенсійної ставки. Ще одне збільшення мінімалки уряд планує на 1 грудня, разом зі зростанням мінімальної зарплатні для громадян.

Позатим торік Кабінет міністрів України запровадив додаткові виплати пенсіонерам, старшим за 80 років. Така вікова доплата була введена в Україні вперше. А вже з 1 жовтня поточного року надбавки до щомісячних виплат отримають і пенсіонери, яким вже виповнилося 75 років. Сума такого «бонусу» складатиме по 400 грн щомісячно.

Не забули урядовці й про військових пенсіонерів. Денис Шмигаль наголосив на тому, що вважає положення, прийняте у 2017 році для цієї категорії пенсіонерів, вкрай несправедливим. Адже протягом останніх 3 років їх не торкнулася жодна індексація.

Тож вже з липня військові пенсіонери отримуватимуть по 2 тис. грн доплати щомісячно. Це рішення уряду покращить достаток майже 400 тис. пенсіонерів. А мінімальна сума виплат для них складатиме 3 854 грн.

«Прийняття рішення щодо збільшення виплат колишнім військовим активно ініціювалося самим президентом України Володимиром Зеленським. Тож незабаром сотні тисяч військових пенсіонерів врешті отримають довгоочікувані доплати», – підсумував прем’єр-міністр.