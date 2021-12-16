В Україні введуть новий податок на нерухомість: кому доведеться заплатити

Незабаром в Україні буде впроваджено ще один податок для будівельних компаній. Розробкою відповідного законопроекту зараз займається спеціально сформована робоча група. Перш за все «будівельників» хочуть змусити платити ПДВ на будь-які операції із нерухомістю.





Як розповів Данило Гетманцев, у планах уряду створення проекту закону, який не буде викликати жорсткого спротиву у представників будівельного бізнесу, та при цьому захищатиме інтереси держави. Очільник профільного комітету Верховної Ради з питань фінансів, митної та податкової політики також зазначив, що зміну системи оподаткування для забудовників відкладати більше не можна, адже ця історія вже й так занадто затягнулася.

І справді, зобов’язати учасників будівельного ринку платити податок на додану вартість збиралися ще у рамках «ресурсного» закону. Та в останній момент цей пункт прибрали із тексту документу.

«Забудовники в Україні непогано заробляють. Проте зовсім не платять податки. Правдивість цього факту наочно демонструє податкове навантаження. Наразі ми маємо кілька різних ініціатив: від Міністерства фінансів, Мінрегіону, та навіть від представників ринку. Однак важливо врахувати інтереси всіх, кого торкнуться законодавчі зміни. Саме для цього ми й створили у парламенті робочу групу, метою якої є пошук компромісного рішення», – пояснив Гетманцев.

Нардеп також підкреслив, що новий законопроект покликаний не лише врегулювати податкове навантаження на забудовників, а й захистити права їхніх інвесторів.

Що ж стосується податків, які сплачуватимуться під час продажу нерухомості, тут Гетманцев повністю довіряє робочій групі. Депутати повинні розглянути усі за і проти, й обов’язково врахувати інтереси бізнесу, держави та звісно ж простих українців. Такий поглиблений аналіз ситуації допоможе їм сформулювати компромісний варіант законопроекту, у якому не нехтують інтересами жодного з учасників процесу.