Епідеміолог розповів українця про те, що робити, якщо на вас чхнули
Епідеміолог Антоніна Плоскур розповіла, які дії слід зробити, якщо поблизу чхнула людина. У такій ситуації в громадському місці, якщо ви не впевнені, на що хворіє незнайомець, необхідно вжити заходів безпеки. В першу чергу від можливого зараження ГРВІ та коронавірусу врятує використання в транспорті і приміщеннях медичних масок і рукавичок.
«У ситуації, коли ви зіткнулися з людиною, хворою на гостру респіраторну інфекцію в громадському місці, слід після контакту з нею, наприклад, в ліфті, обробити руки шкірним антисептиком, зняти використану маску правильним чином – не торкаючись до зовнішньої сторони, надіти нову маску, бажано умити обличчя і промити ніс » , – радить лікар.
Епідеміолог зазначила, що гарантовано ефективних препаратів профілактики COVID-19 на сьогодні немає. В першу черу, для того, щоб підтримати імунітет і, як наслідок, опірність організму коронавірусній інфекції потрібно вести здоровий спосіб життя. Важливо правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність, відмовитися від шкідливих звичок.
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