Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 29 августа Луна в знаке Дева. Этот день определенно принесет приятные впечатления. Звезды советуют провести время с друзьями, развеяться на интересном мероприятии или просто расслабиться дома за просмотром любимого фильма.





♈ Овен

Представители этого знака зодиака поняли, что созданы для большего. Неинтересные и нудные дни стали невыносимы для вас. Смена работы, жилья, места жительства или общества кажется идеальным вариантом для исправления ситуации. Но стоит задуматься, а не убегаете ли вы от самих себя? Новое место не избавит вас от старых проблем.

Космический совет: пора задуматься о смене обстановки.

♉ Телец

Иногда мнительные Тельцы воспринимают все близко к сердцу. Особенно это отражается на общении с окружающими. Вы уверены, что рядом поселился предатель и подозреваете каждого в неверности. Однако тягостные мысли вредят только вам самим, пока другие недоумевают из-за вашего странного поведения. Постарайтесь проще относиться к жизни.

Космический совет: научитесь видеть хорошее в людях.

♊ Близнецы

Представители этого знака зодиака перестают определять рамки дозволенного. Так вы рискуете согласиться на обман ради своей выгоды готовы и отвернуться от родных и близких. Вы жестоко поплатитесь за такое, ведь правило бумеранга никто не отменял. Пора исправлять ситуацию, пока не поздно.

Космический совет: вы слишком много о себе возомнили.

♋ Рак

Кажется, представители водной стихии совершенно перестали ориентироваться в пространстве. Вы заблудились на дороге жизни и больше не отличаете хорошее от плохого. Верные товарищи превратились во врагов, а сердце спряталось под прочным панцирем. Начните трезво смотреть на мир, а не убегайте от реальности.

Космический совет: пора избавляться от вредных привычек.

♌ Лев

Когда в последний раз вы сталкивались с чем-то настоящим и искренним? То, что сейчас происходит вокруг вас, дает вам идеальную возможность открыть в себе новый талант. Не бойтесь предлагать нестандартные решения и с их помощью выходить из запутанных ситуаций. Период неопределенности скоро сменится на новую, героическую эпоху.

Космический совет: не упустите свой шанс, потом станет поздно.

♍ Дева

Представители этого знака зодиака снова нагрузили себя непонятными трудностями. Особенно это касается прекрасного пола. Мужчины-Девы стараются отвлечься на работе или рефлексируют, а вот женщины оказались в руках пессимизма. Откуда такая уверенность в будущей неудаче? Пора развеять этот миф.

Космический совет: все замечательно, хватит выдумывать проблемы.

♎ Весы

Вы всегда мыслите холодно и расчетливо, стараетесь выстроить все доводы в логичную концепцию. Однако не все в жизни можно объяснить простыми закономерностями. У Вселенной есть свой план (непостижимый и загадочный), распутать который не сумеет никто. Примите, что некоторые события происходят лишь потому, что им суждено произойти.

Космический совет: нужно уметь оценивать ситуацию под другим углом.

♏ Скорпион

Больше вы не будете бояться и мучиться от тревожных мыслей. Наступил спокойный период жизни, который включает некую подготовку к чему-то стабильно прекрасному. Неразрушимое счастье, ожидающее впереди, станет вознаграждением за всю боль и страдания, через которые пришлось пройти.

Космический совет: не бойтесь раскрывать в себе новые таланты.

♐ Стрелец

Представители этого знака зодиака обожают удивлять окружающих неожиданными идеями. Будучи веселыми и экстравагантными, вы снова обескураживаете людей очередным представлением. В этот раз авантюра далась сложнее, ведь прошедший период неудач и депрессивной усталости отразился на ментальном здоровье. Пора восстанавливаться и возвращаться в привычный ритм.

Космический совет: не бойтесь раскрывать в себе новые таланты.

♑ Козерог

Нельзя быть такими надменными, Козероги. Кажется, за спиной выросли огромные, сильные и впечатляющие крылья. Правда, на самом деле — это слабые и нежные перышки, которые сломаются при малейшем дуновении ветра. Может, сейчас вы парите в небе, однако падение будет невыносимо болезненным.

Космический совет: тщеславие принесет вам боль в будущем.

♒ Водолей

Долго представители этого знака зодиака не улыбались так сладостно и счастливо. Причина внезапного ликования — новая любовь. А может и старая. Звезды открывают вам портал к страсти, поэтому этот день станет идеальным периодом для свиданий и любовных приключений. Только осторожнее с выбором партнера, любовь бывает зла!

Космический совет: пора найти время для романтики.

♊ Рыбы

В последнее время Рыбы никак не развиваются. Вы будто засели на дно, хотя прятаться не от кого. Лень, прокрастинация и нежелание видеть проблемы — ваши основные ошибки. Найдите в себе силы выбраться из этого болота, иначе потом будет поздно.

Космический совет: пора выходить из зоны комфорта.