Сколько получают и сколько будут получать украинские чиновники в 2022 году

Речь идет только об окладе, а надбавки и премии останутся без изменений. Но даже при сегодняшних окладах чиновников оклад составляет всего одну третью часть зарплаты, еще две части – это и есть те самые надбавки и премии.





На сегодняшний день минимальная зарплата чиновника не может быть ниже как 2 прожиточных минимума. Это значит, что при росте минимума, происходит повышение оклада. Так в 2022 году ожидается возрастание на 9%, после которого чиновники будут получать 4962 грн. Притом, что минимальная зарплата по стране не может быть ниже 6500 грн.

Какие надбавки и премии получают чиновники?

А теперь самое интересное. Чиновники получают очень большие надбавки и премии. Приведем некоторые из них:

Достижения в труде и за реализацию особо важных проектов – 50-100%;

Выслуга лет – 40%;

Владение иностранными языками – 25% и т.д.

А есть еще «оздоровительные», премии к важным датам, «тринадцатая зарплата». На фоне всех этих выплат повышение оклада на 9% теряется и не имеет никакого существенного веса. Насчитывают такие надбавки по-разному. Все зависит от того, насколько руководство благосклонно к работнику, и какими финансовыми ресурсами обладает госорган. Именно эти выплаты существенно снижают эффективность использования бюджета, по мнению специалистов.

Сколько будут получать чиновники?

Руководящий аппарат в государственных органах, работник Конституционного Суда, а также сотрудник в Верховной Раде, Офисе президента и Секретариате Кабинета Министров может рассчитывать на оклад 41 300 грн.

При этом рядовой сотрудник в районном госучреждении получит 4962 грн, а работник на аналогичной должности в министерстве – 8500 грн.

Заметим, постановление еще окончательно не утверждено, но срок его обсуждения уже истек в прошлом году. Теперь оно отправлено на рассмотрение в Кабинет Министров.