Держава вирішила змусити українців доглядати за батьками до самої смерті

Українці, що не доглядають за своїми старенькими батьками та передають їх на утримання до будинків перестарілих, повинні будуть повернути державі усі витрачені на них кошти. А інакше втратять своє право на спадок.





Відповідний проект закону 22 вересня ухвалив Кабінет міністрів України. Автором документу стало Міністерство соціальної політики. Закон має за мету захистити майнові права осіб похилого віку та вберегти їх від квартирного шахрайства.

Законопроект пропонує наступні нововведення:

зобов’язати дітей, які не доглядають своїх батьків самостійно, оплачувати витрати соцслужб на їх утримання;

надати право будинкам перестарілих та місцевим владним органам вимагати повернення коштів через суд, якщо громадянин відмовляється робити це добровільно;

заборонити опікунам вступати у право власності на спадок, поки вони не розрахувалися із державою за утримання своїх підопічних.

Жорсткішими стануть і правила для опікунів, що уклали договір із громадянами похилого віку та претендують на їх майно. Зокрема:

вони також будуть змушені компенсувати державі витрати соцслужб та будинків перестарілих, інакше втратять право на спадок;

опікуни повинні будуть виплачувати своїм підопічним щомісяця фіксовану суму у розмірі щонайменше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян, тобто 3708 грн;

на опікуна покладається обов’язок утримання та догляду за своїм підопічним;

заклади для утримання й догляду за особами похилого віку, а також органи влади на місцях, зможуть претендувати на спадок стареньких, якщо їхні опікуни не компенсують витрати.

Закон також надасть деякі нові повноваження органам опіки та піклування. Наприклад, без дозволу такого органу опікун не матиме можливості здати в оренду житло свого підопічного. Більше того, державний орган може заборонити будь-яку угоду, що стосується нерухомості особи похилого віку, якщо сумнівається у її доцільності та безпечності для власника.