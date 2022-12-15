НБУ представив нові 10 гривень: як вони виглядають

В Україні випустили нову пам’ятну монету, яка має дуже символічне значення. Вона присвячена Архістратигу Михаїлу, відомому як борець із темрявою та силами зла. Викарбувана зі срібла монета номіналом 10 грн була представлена Національним банком у середу 14 грудня і того ж дня введена у обіг.

Про випуск монети «Архістратиг Михаїл» НБУ повідомив на своєму офіційному сайті. Наразі відомо, що пам’ятний грошовий знак викарбували тиражем 5 тис. штук. Присвячена архангелу Михаїлу, монета перегукується із сучасною історією України, зокрема з подіями сьогодення. Адже Михаїл вважається не лише борцем зі злом, а й покровителем воїнів.

Аверс монети прикрашає малий Державний герб, лавровий вінок у характеристичному виконанні, надпис «Національний банк України 2022» і звісно ж номінал. На реверсі зображений власне Архістратиг Михаїл та два рядки з поеми «Гайдамаки» Тараса Григоровича Шевченка.

Діаметр монети складає 38,6 мм. Вона виконана зі срібла із позолоченим образом Архістратига Михаїла. Над проектуванням монети працювали художники Олександр Харук, Сергій Харук та Володимир Таран, а також скульптор Святослав Іваненко та спеціалісти з програмного моделювання Віталій Андріянов і Юрій Лук’янов.

Варто зазначити, що персона Архістратига Михаїла має для України й історичне значення. В часи Кивської Русі він вважався символом небесного захисту князів та їх влади. Саме тому українці здавна шанували архангела Михаїла, називали його іменем церкви та інші релігійні споруди. Ба більше, зображення Михаїла можна зустріти на гербах Києва, Київської губернії та Київського воєводства.

Сьогодні ж образ Арістратига Михаїла зображений на атрибутиці Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Він оберігає наших воїнів, надає їм сил боротися за правду та незалежність, протистояти силам зла, які зараз уособлює російська армія.