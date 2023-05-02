До кінця травня курс долара зміниться до невпізнаваності: чи варто запасатися валютою зараз

У травні готівковий курс долара в Україні може опуститися до рівня офіційного курсу НБУ, який зараз складає 36,56 грн/$. За прогнозами експертів вже наприкінці травня українці зможуть купувати валюту США ледь не за 36,6 грн. Тож якщо ви саме збаралися запастися валютою, варто трохи зачекати.

Що буде з доларом у до кінця місяця?

За словами впливового інвестиційного банкіра Сергія Фурси, до кінця весни курс долара буде стабільним із тенденцією до зниження. Цим українці мають завдячувати перш за все регулярній фінансовій допомозі від міжнародних партнерів. Саме завдяки щомісячним грошовим надходженням Національний банк має змогу поповнювати свої резерви і підтримувати валютний баланс.

Натомість факторів, які б могли негативно вплинути на курс, на даний момент немає. Ситуація на фронтах відносно стабільна, та й канали збуту зерна працюють доволі злагоджено. Разом із стабільною підтримкою з-за кордону, ці обставини сприяють збереженню актуального курсу. Ба більше, якщо ситуація не зміниться, готівковий курс буде поступово знижуватися.

Як зазначив керівник департаменту казначейства одного із найбільших українських банків Герман Марченко, зараз готівковий курс впевнено прямує до офіційного. Причому зрівнятися ці два курси можуть ще до кінця весни. Однак на різке зменшення вартості готівкового долара українцям розраховувати не варто. Курс буде знижуватися поступово, не більш ніж на кілька копійок у день.

Який курс долара в Україні сьогодні?

Станом на 1 травня готівковий курс долара в українських банках становив в середньому 37,5 грн/$ на покупку та 38,02 грн/$ на продаж. У порівнянні з 30 квітня змінився лише курс на продаж: він підвищився на 7 копійок.

Найвищий курс долара на продаж зараз у таких банках:

Ощадбанк – 38,6 грн/$;

ПУМБ та OTP Bank – 38,25 грн/$.

Найдешевше «американця» продають у наступних фінустановах:

Укргазбанк – 37,7 грн/$;

ПриватБанк – 37,72 грн/$;

Сенс Банк – 38,0 грн/$.

Натомість купують долар зараз найдорожче у:

Укрексімбанку – 37,6 грн/$;

ПУМБ та Сенс Банку – 37,5 грн/$;

Ощадбанку – 37,45 грн/$.

А найнижчий курс на покупку в таких банках:

OTP Bank – 36,9 грн/$;

Укргазбанку – 37 грн/$;

ПриватБанку – 37,22 грн/$.