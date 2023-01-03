В Україні запровадили новий вид відпустки: хто може її отримати

В Україні з’явиться новий вид відпусток для позаштатних працівників екстрених служб. Відповідні зміни до закону про відпустки набрали чинності 1 січня 2023 року. Хто зможе розраховувати на додаткову відпустку та якими будуть умови її отримання?

Згідно із оновленим законом щорічну відпустку за власним бажанням будуть надавати членам пожежно-рятувальних бригад, що забезпечують додаткову пожежну охорону протягом більш ніж 1 календарного року.

Крім того вони матимуть право на додаткову відпустку строком 5 днів без збереження зарплатні. Крім членів підрозділів добровільної пожежної охорони зі стажем від 1 року, взяти відпустку на 5 днів зможуть також громадяни, що входять до складу добровільних формувань громадянського захисту.

Нагадаємо, що добровільні пожежно-рятувальні бригади є допоміжними формуваннями. До них зазвичай входять люди найрізноманітніших професій, які виявили бажання подбати про безпеку свого населеного пункту.

Такі непрофесійні пожежники проходять відповідну підготовку. Зокрема вони вивчають правила та тактику гасіння пожеж, отримують навички володіння наявним у них обладнанням, водіння пожежного автомобіля тощо. Натомість підрозділи громадянського захисту є формуваннями, призначеними для допомоги правоохоронцям.

На сьогоднішній день добровільні пожежні бригади є дуже цінним активом. Адже через численні ракетні обстріли практично всіх регіонів України пожежі стали просто масовим явищем. Трапляються випадки, коли професійні пожежники просто фізично не можуть встигнути в усі «гарячі точки», де необхідна їх допомога.

Те ж саме можна сказати й про роботу непрофесійних правоохоронців, які часто приходять на допомогу громадянам раніше за поліцію. Тож надбання членами таких бригад права на відпустки є виявом вдячності держави своїм рятівникам.

Варто зазначити, що в Україні вже давно ведуться розмови про внесення змін до закону про працю. Зокрема в уряді неодноразово обговорювали збільшення тривалості щорічної відпустки.