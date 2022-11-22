У клієнтів ПриватБанку гроші почали без попередження зникати з рахунків: що сталося

Клієнти державного ПриватБанку останнім часом все частіше скаржаться на те, що банк без дозволу списує кошти з їх рахунків. При цьому гроші нікуди не зникають. Вони йдуть на погашення власних боргів клієнтів за кредитами та на сплату обов’язкового щомісячного внеска. Та українці все одно незадоволені самовільними діями банку, про які їх навіть не попереджають.

Зокрема нещодавно на сайті «Мінфін» з’явився черговй коментар на тему начебто незаконного списання грошей. Громадянин скаржився, шо з його рахунку зникла майже половина соціальних виплат для ВПО за 2 місяці. Ця сума пішла на сплату відсотків по відкритих кредитах клієнта та обов’язкового щомісячного платежу. Та сам «постраждалий» при цьому залишився майже без засобів до існування.

У відповідь на скаргу українця в Приваті відповіли, що його звинувачення безпідставні і жодних порушень з боку працівників банку не було. Навпаки, вони діяли у повній відповідності до Умов та Правил обслуговування клієнтів. В цих Умовах та Правилах зазначено, що всі боржники банку повинні вносити обов’язкові платежі по своїх кредитах до 25 числа. В іншому випадку необхідні кошти банк має право самостійно перерахувати з будь якої відкритої карти цього клієнта або з карти, яка буде відкрита в подальшому.

Списувати кредитні борги таким чином не можна лише з карток військовослужбовців. Про це свідчить законопроект, прийнятий 27 липня. Зараз він саме знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського. Від боргів воїнів ЗСУ цей законопроект не звільняє. Проте щодо них не будуть вживати жодних заходів, поки не закінчиться війна.

Варто зазначити, що примушувати клієнтів розраховуватися за кредитами банку довелося після відміни кредитних канікул. Правило щомісячної сплати обов’язкового внеску знову почало діяти, але українці, більшість з яких втратила роботу, платити не спішили. Тож у Приваті скористалися своїм правом і почали самостійно вилучати необхідні суми з рахунків клієнтів.