Де потрібно залишати смартфон перед сном: корисна хитрість – про неї варто дізнатися багатьом українцям

Де ви залишаєте свій мобільний пристрій перед сном?

На тумбочці? Даремно!

Напевно, ви часто стикалися з такою проблемою, як недосипання.

Смартфон якраз і є «винуватцем» подібної ситуації.

Швидше за все, вечірні дзвінки та листування нерідко відволікали вас.

Де варто залишити смартфон перед сном

Вимкніть звук та залиште гаджет в іншій кімнаті.

В цьому випадку телефон не відволікатиме вас.

Не з’явиться спокуса «посидіти» в мобільному телефоні «пару хвилин», а в результаті поринути в годинний інтернет-серфінг.

Нічний відпочинок знову стане повноцінним. Ви висипатиметеся. Втратить актуальність така проблема, як почуття розбитості вранці.

А як щодо будильника

Ознайомившись із рекомендацією, багато користувачів напевно поставлять запитання: «А як же прокидатися вчасно? Адже я використовую мобільник як будильник!»

Проблема вирішується дуже просто: потрібно лише придбати класичний будильник або наручний годинник з відповідною функцією.