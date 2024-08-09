Де потрібно залишати смартфон перед сном: корисна хитрість – про неї варто дізнатися багатьом українцям
Де ви залишаєте свій мобільний пристрій перед сном?
На тумбочці? Даремно!
Напевно, ви часто стикалися з такою проблемою, як недосипання.
Смартфон якраз і є «винуватцем» подібної ситуації.
Швидше за все, вечірні дзвінки та листування нерідко відволікали вас.
Де варто залишити смартфон перед сном
Вимкніть звук та залиште гаджет в іншій кімнаті.
В цьому випадку телефон не відволікатиме вас.
Не з’явиться спокуса «посидіти» в мобільному телефоні «пару хвилин», а в результаті поринути в годинний інтернет-серфінг.
Нічний відпочинок знову стане повноцінним. Ви висипатиметеся. Втратить актуальність така проблема, як почуття розбитості вранці.
А як щодо будильника
Ознайомившись із рекомендацією, багато користувачів напевно поставлять запитання: «А як же прокидатися вчасно? Адже я використовую мобільник як будильник!»
Проблема вирішується дуже просто: потрібно лише придбати класичний будильник або наручний годинник з відповідною функцією.
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