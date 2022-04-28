Новини

Падіння триває: відомий курс валют на 29 квітня

28.04.2022
1 хвилина на прочитання
обмін валют

В Україні продовжує падати в ціні європейська валюта. Національний Банк України встановив її вартість на 29 квітня на рівні 30 гривень 68 копійок. Для порівняння, ще днем тому курс складав 30.97 грн, тобто євро втратила 29 копійок. Така динаміка спостерігається вже кілька днів поспіль.


З доларом ситуації інакша. НБУ міцно тримає американську валюту на рівні 29 гривень та 25 копійок. Такий курс тримається вже дуже довго.

Новини по темі

Знову подешевшав і польський Злотий, його вартість 29 квітня становити 6 гривень 54 копійки, тобто на 4 копійки дешевше ніж днем раніше. Більше валют можете подивитись у табличці нижче.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

на дату 29.04.2022
Офіційний курс гривні до саудівського ріялу, установлений Національним банком 27 квітня 2022 року діятиме з 28 квітня 2022 року до 30 квітня 2022 року (уключно) та становить 7,7994 гривень за 1 саудівський ріял
Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,7227
AZN1Азербайджанський манат17,2534
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,693
KRW100Вона2,3004
HKD1Гонконгівський долар3,7285
DKK1Данська крона4,1235
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,6869
EGP1Єгипетський фунт1,5796
JPY10Єна2,235
PLN1Злотий6,5414
INR10Індійська рупія3,8215
CAD1Канадський долар22,7178
HRK1Куна4,0537
MXN1Мексиканське песо1,4301
MDL1Молдовський лей1,5836
ILS1Новий ізраїльський шекель8,765
NZD1Новозеландський долар18,9162
NOK1Норвезька крона3,0974
ZAR1Ренд1,8338
RUB10Російський рубль4,0756
RON1Румунський лей6,2014
IDR1000Рупія2,0186
SGD1Сінгапурський долар21,0785
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,1911
KZT100Теньге6,5565
TRY1Турецька ліра1,9742
HUF100Форинт8,1356
GBP1Фунт стерлінгів36,3565
CZK1Чеська крона1,2512
SEK1Шведська крона2,9671
CHF1Швейцарський франк30,0435
CNY1Юань Женьміньбі4,4214

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
28.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button