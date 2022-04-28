Падіння триває: відомий курс валют на 29 квітня

В Україні продовжує падати в ціні європейська валюта. Національний Банк України встановив її вартість на 29 квітня на рівні 30 гривень 68 копійок. Для порівняння, ще днем тому курс складав 30.97 грн, тобто євро втратила 29 копійок. Така динаміка спостерігається вже кілька днів поспіль.





З доларом ситуації інакша. НБУ міцно тримає американську валюту на рівні 29 гривень та 25 копійок. Такий курс тримається вже дуже довго.

Знову подешевшав і польський Злотий, його вартість 29 квітня становити 6 гривень 54 копійки, тобто на 4 копійки дешевше ніж днем раніше. Більше валют можете подивитись у табличці нижче.