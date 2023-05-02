Літо відміняється: українцям розповіли, якою буде погода у червні

Українські синоптики вже сформували прогноз на перший місяць літа. Початок найтеплішої пори року обійдеться без затяжних дощів, хоча й сильної спеки також не буде. Яких же несподіванок чекати від погоди мешканцям найбільших міст України?

Прогнозом погоди на червень поділилися синоптики популярного порталу Meteoprog. Вони переконані, що на більшій частині території України великих опадів не буде, проте в кожному з регіонів все ж очікується принаймні кілька дощових днів. Температура ж буде коливатися в межах +14…+15 в нічний час та +23…+27 удень.

У Києві перший літній місяць буде доволі теплим: до +27 градусів удень та не менше +14 уночі. Найспекотнішим днем місяця для мешканців столиці стане 9 червня, а найхолоднішим – 1 червня.

Також у червні на киян чекає приблизно 7 дощових днів. Та сильних злив не буде: до 39,8 мм опадів за увесь місяць.

В Одесі буде не набагато тепліше. Максимальна денна температура не перевищить +28 градусів, а вночі вона падатиме приблизно до +17.

Проте через близькість до моря дощі тут будуть рясніші. За ті ж самі 7 дощових днів випаде до 63,2 мм опадів.

У Львові початок літа буде найбільш щедрим на дощі. Сухої бруківки львів’яни не побачать протягом двох тижнів. За цей час випаде близько 53 мм дощу.

Та й температура повітря в найбільшому місті західного регіону буде доволі низькою: до +25 градусів вдень та від +12 уночі. При цьому максимальна червнева температура у Львові очікується лише протягом трьох днів – 8-9 та 18 червня. В інші дні ртутний стовпчик не підніметься вище +23..+24 градусів.

У Харкові в червні буде тепло, як на півдні. Від +13 градусів уночі та аж до +28 удень. Погоду псуватимуть лише затяжні дощі, що триватимуть близько 10 днів. За цей час випаде в середньому 42,5 мм опадів.