Астрологиня назвала найнебезпечніші для України дати 2022-2023 років: коли чекати біди

Україна до кінця 2022-го та на початку 2023-го року буде знаходитися під постійною загрозою. Особливо небезпечними стануть кілька дат, які несуть в собі підвищений ризик природних та техногенних катастроф. Можливе в ці дні й різке загострення ситуації на фронті.





Про це розповіла відома українська астрологиня Ольга Медвецька. За її словами найбільш небезпечними для України будуть наступні дати:

з 5 до 8 вересня;

з 23 до 30 жовтня;

з 28 грудня до 2 січня

з 24 до 31 січня.

Медвецька пояснила, що всі ці дати співпадуть із неспокійною військовою ситуацією. Зокрема 5 вересня, за прогнозом астрологині, повинна початися тривала ескалація військових дій. Напружений період буде тривати аж до 25 жовтня. В цей день відбудеться сонячне затемнення, з яким експертка і пов’язує завершення активної фази бойових дій.

Саме 25 жовтня астрологиня вважає кульмінаційоною датою у війні України та росії. До цього дня ЗСУ встигнуть добряче притиснути ворога, не залишивши йому вибору. В результаті вже 30 жовтня москва буде змушена просити про мирні переговори.

Діалог України з рф буде непростим. Участь у переговорах візьме чимало посередників з інших країн. Та досягти подай якихось домовленостей з окупантами вдасться лише 8-9 грудня. При цьому самі переговори, за словами Медвецької, завершаться не раніше 13 січня.

Етап імплементації домовленостей з країною-агресором займе ще добрячих два місяці і закінчиться лише 17 березня 2023 року. Адже окупанти вкрай неохоче йтимуть на поступки та будуть, наскільки це можливо, затягувати виконання домовленостей.

Проте цілковитого спокою для України та її громадян цей договір нажаль не принесе. Несподіванки та підступи від росії можливі аж до 2025 року. Тож надто розсляблятися після перемоги астрологиня не радить. Потрібно тримати оборону та постійно бути готовими до неприємних сюрпризів.