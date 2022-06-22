Самое опасное место: астролог рассказал, куда в ближайшие дни “прилетит” от врага

До 29 июня Россия может атаковать ракетами столицу. В самой большой опасности окажутся украинские политики, ведь враг будет целиться по правительственному кварталу. Сложной в эти дни будет ситуация в Харькове и ряде других украинских городов.





Прогноз касательно следующих шагов россии в войне с Украиной дал известный украинский астролог Дмитрий Уранус. Он пояснил, что сейчас линия Марса проходит как раз через центральную часть Киева, в том числе правительственный квартал. Поэтому украинским депутатам и чиновникам угрожает опасность.

Уранус порекомендовал членам Кабинета Министров временно разделиться и уехать за пределы Киева. А благодаря работе ПВО и слаженным действиям украинских военных угрозу вообще можно свести на нет.

Одной из самых опасных дат, по мнению астролога, будет 22 июня. В этот день Марс и Луна встретятся в так называемом «доме врагов». Поэтому вполне возможно, что атакам с неба подвергнется не только столица, но и ряд других регионов Украины. В частности, это касается городов, которые также находятся на линии Марса, например, Умань, Чернигов, Белая Церковь, а также территории вблизи острова Змеиный.

В зоне риска окажутся и населенные пункты, находящиеся на второй линии Марса: Луцк, Любешев, Млинов, Черновцы и Тернополь. Ракетные удары по ним менее вероятны, однако пренебрегать сигналами тревоги жителям этих городов астролог все равно не советует.

Дмитрий Уранус подчеркнул, что кроме Украины линия Марса проходит и через Беларусь. А это значит, что полностью исключать угрозу со стороны этой страны нам нельзя. Так что украинским военным следует быть начеку.

Также астролог дал не слишком обнадеживающий прогноз касательно судьбы Харькова. Город, по мнению Урануса, врагу взять так и не удастся. Однако мстить его жителям за сопротивление россия будет до конца войны.