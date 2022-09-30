Німеччина планує передати Україні нову техніку: що входить в список

Німеччина анонсувала, що збирається передати Україні нові потужні тягачі для оперативного перекидання бронетехніки. У списку допомоги з’явився новий пункт про передачу та 90 тягачів. Як завжди є деякі нюанси.

По-перше, у Німеччини не має цієї техніки, вона лише замовить її виготовлення та подальшу передачу Україні. А це значить, що отримати машини ЗСУ зможуть не раніше, ніж у 2023 році.

По-друге, є така теорія, що Німеччина допомагає приховано, щоб не загострити стосунки із Росією. Мовляв, паперові «анонси» та розмови реально не відповідають дійсності.

Тягач MAN HX81 у довжину сягає 9,15 м, колісна формула 8х8 може тягти причепи до 73 тонн. У 2013 році такі тагячі собі на озброєння взяла німецька армія. Основні технічні характеристики:

у кабіні 4 місця;

кабіна витримує підрив у 8 кг тротилу, а також обстріл 7,62х51 мм;

турбодвигун стандарту Євро 5 потужністю 680 к. с.;

12 ступеневий автомат ZF;

2 лебідки по 20 т;

Тягач може підійматись на схили під кутом до 60 градусів, коли сам заповнений на 20%. Максимальна швидкість 88 км/год. Запас ходу 800 км.

Офіційно техніку передають від Міністерства оборони Німеччини. Проте танків та тяжкого військово озброєння як завжди не буде. Загальна сума допомоги 307 млн євро. Також при анонсі допомоги було вказано про передачу 13 самохідних мостів, але конфігурацію їх не названо.

Тягачі допоможуть евакуювати підбиту техніку та швидше доставляти її до місць ремонту, а також перевозити озброєння. Українці пам’ятають, як ще у квітні Німеччина обіцяла виготовити та передати 88 тягачів, але й цю техніку Україна так і не отримала.

Сьогодні Українська армія використовує МАЗ-537, машини застарілі, з функцією своєю справляються, але дуже проблематичні. Нові тягачі б дуже знадобилися на фронті вже зараз.