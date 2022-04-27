Ряд заправок підвищили ціни на паливо до 45 гривень за літр

Більшість заправок, що входять до групи “Приват”, підвищили ціни на пальне на 2 грн/літр. Тепер бензин і дизпаливо коштують на 3-5% дорожче за граничні ціни, встановлені Міністерством економіки в рамках державного регулювання. Про це повідомляє enkorr.





До групи “Приват” входять близько 1000 АЗС, серед яких бренди “Авіас”, ANP, “Укрнафта” та інші.

Так, бензин марки А-92 на заправках подорожчав до 35,10 грн/л, А-95 – до 36,10 грн/л та ДП – до 40,66 грн/л. При цьому гранична вартість пального становить 34,55 грн за літр бензину та 38,21 грн за літр дизеля.

Крім того, паливо на “Авіас” коштує ще дорожче, якщо покупець розраховується паливною карткою: А-92 – 39,19 грн/л (+15% до граничної ціни), фірмовий А-95 – 40,66 грн/л (+19%), “звичайний” 95-й – 40,10 грн/л (+18%), фірмова ДП – 44,66 грн/л (+16%).

Водночас, за даними, заправки “Укрнафта” торгують пальним за ціною, яка не перевищує встановленої Мінекономіки. Так, бензин марки А-92 залишився на рівні 33,10 грн., А-95 – 34,10 грн., ДП – 38,66 грн.

Експерти зазначають, що раніше перевищення граничних цін спостерігалося лише на немережевих станціях.