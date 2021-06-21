Пенсіонерів примусять платити додаткові податки: винними виявились їх родичі

Державна податкова служба почала повідомляти громадян про необхідність сплатити податок на житло. «Листи щастя» отримують особи, що є власниками більш ніж 60 кв. метрів житлоплощі. Та виявилося, що адресатами таких листів все частіше стають люди похилого віку. Невже пенсіонери в Україні такі заможні?





За словами адвокатів, зазвичай винуватцями такої ситуації є родичі стареньких. Діти та онуки часто переписують на пенсіонерів своє майно, щоб не сплачувати шалені суми податків. Та переоформлюючи квадратні метри на осіб похилого віку, їх родичі не беруть до уваги, що дана категорія населення не звільняється державою від податків.

Траплялися навіть випадки, коли на стареньких оформляли цілі будинки. А потім члени родини такого «потерпілого» скаржилися у податкову за вимагання коштів із заслуженого пенсіонера.

Якщо ж громадянину прийшла квитанція із сумою, яка викликає питання, потрібно звернутися до податкової протягом 60 діб. Тоді державна служба проведе звірку та уточнить дані про житлоплощу, якою володіє особа.

Для того, щоб сплачувати державі менший податок, можна також вдатися до цілком законних «хитрощів». Йдеться про оформлення документів на часткову власність, або ж дарчої на іншого члена родини. В такому разі сума податку може суттєво зменшитися. А можливо і зовсім не буде потреби його платити.

Наразі за кожен «зайвий» квадратний метр житлоплощі українці мають сплачувати 1,5% від суми мінімального доходу, тобто 70,8 грн. Регіональні й місцеві органи влади наділені правом зменшувати цю ставку, або ж робити поблажки для певних пільгових категорій населення.

Отож за квартиру із метражем 85 кв. м доведеться заплатити 1770 гривень податку, у розрахунку на 25 «зайвих» квадратів. Якщо ж площа оселі перевищує 300 кв. м – держава вимагатиме доплату на суму ще 25 тис. гривень.