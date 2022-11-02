Шмигаль порадив українцям підготуватися до тяжкої зими: що варто зробити вже сьогодні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив громадян, що наступаюча зима буде тяжкою. Він закликав українців починати готуватися до холодів та запасатися всім необхідним вже сьогодні. А державні ж служби та відомства зроблять все від них залежне, щоб опалювальний сезон 2022/2023 пройшов без ускладнень.

Зокрема чиновник повідомив, що саме зараз уряд веде переговори з партнерами про збільшення поставок додаткового обладнання. Мова йде про:

обладнання для ремонту об’єктів інфраструктури;

портативні пристрої для електроживлення та обігріву.

За словами Шмигаля, до настання зими держава буде у «повному озброєнні» та готова до будь яких екстрених ситуацій з тепло- або енергомережами. Влада подбає про споживачів та не залишить їх взимку без світла чи тепла. Однак українці повинні й зі свого боку докласти певних зусиль. А саме запастися всім необхідним для збереження власного комфорту в холодну пору року.

Також прем’єр розповів, що в підготовці до опалювального сезону та відновленні пошкодженої інфраструктури Україні зголосилися допомогти вже 12 держав. Щоправда деякі з них підтримували нас і раніше.

Зокрема енергооператори деяких європейських країн 8 місяців поспіль постачали компанії «Укренерго» найнеобхідніше обладнання. Тому наразі в Україні є все необхідне, щоб відновити пошкоджену російськими ракетами та дронами інфраструктуру.

Що ж стосується ситуації з теплопостачанням, то наразі в більшості регіонів України технічно вже готові до початку опалювального сезону. Проте у «Київтеплоенерго» все ж нагадали українцям, що для збереження тепла в оселях варто подбати про теплоізоляцію. Щонайменше потрібно:

утеплити вікна та двері;

теплоізолювати балкон;

прибрати штори та відсунути меблі від батарей;

усунути тепловтрати у підвалі будинку та на горищі.

Також у «Київтеплоенерго» нагадали про економне використання електроенергії. У цьому українцям допоможуть:

енергоефективні домашні пристрої;

«розумні» розетки та терморегулятори;

програмування техніки на роботу вночі;

відмова від користування електропристроями, без яких можна обійтися.

«Ці прості поради допоможуть українцям комфортніше провести наступаючу зиму», – резюмували у «Київтеплоенерго».