Шмигаль порадив українцям підготуватися до тяжкої зими: що варто зробити вже сьогодні
У свою чергу влада також запасається обладнанням та ресурсами для комфортного проходження опалювального сезону.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив громадян, що наступаюча зима буде тяжкою. Він закликав українців починати готуватися до холодів та запасатися всім необхідним вже сьогодні. А державні ж служби та відомства зроблять все від них залежне, щоб опалювальний сезон 2022/2023 пройшов без ускладнень.
Зокрема чиновник повідомив, що саме зараз уряд веде переговори з партнерами про збільшення поставок додаткового обладнання. Мова йде про:
- обладнання для ремонту об’єктів інфраструктури;
- портативні пристрої для електроживлення та обігріву.
За словами Шмигаля, до настання зими держава буде у «повному озброєнні» та готова до будь яких екстрених ситуацій з тепло- або енергомережами. Влада подбає про споживачів та не залишить їх взимку без світла чи тепла. Однак українці повинні й зі свого боку докласти певних зусиль. А саме запастися всім необхідним для збереження власного комфорту в холодну пору року.
Також прем’єр розповів, що в підготовці до опалювального сезону та відновленні пошкодженої інфраструктури Україні зголосилися допомогти вже 12 держав. Щоправда деякі з них підтримували нас і раніше.
Зокрема енергооператори деяких європейських країн 8 місяців поспіль постачали компанії «Укренерго» найнеобхідніше обладнання. Тому наразі в Україні є все необхідне, щоб відновити пошкоджену російськими ракетами та дронами інфраструктуру.
Що ж стосується ситуації з теплопостачанням, то наразі в більшості регіонів України технічно вже готові до початку опалювального сезону. Проте у «Київтеплоенерго» все ж нагадали українцям, що для збереження тепла в оселях варто подбати про теплоізоляцію. Щонайменше потрібно:
- утеплити вікна та двері;
- теплоізолювати балкон;
- прибрати штори та відсунути меблі від батарей;
- усунути тепловтрати у підвалі будинку та на горищі.
Також у «Київтеплоенерго» нагадали про економне використання електроенергії. У цьому українцям допоможуть:
- енергоефективні домашні пристрої;
- «розумні» розетки та терморегулятори;
- програмування техніки на роботу вночі;
- відмова від користування електропристроями, без яких можна обійтися.
«Ці прості поради допоможуть українцям комфортніше провести наступаючу зиму», – резюмували у «Київтеплоенерго».
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