Не пасемо задніх: в Україні з’явилися нові доларові мільярдери

2021 рік подарував світу 400 нових доларових мільярдерів. Потрапили до ліги найуспішніших людей світу й двоє українців. Це засновники стартапу Grammarly Максим Литвин і Олексій Шевченко. Кожен з них на сьогоднішній день володіє статками у 4 мільярди доларів.





Українські мільярдери 2021 року

Нові українські герої розпочали свій шлях до звання мільярдерів ще 10 років тому. Вони заснували компанію під назвою Sentenceworks з офісом у Сан-Франциско, США. Sentenceworks була програмним продуктом із платною підпискою, яким користувалися студенти для перевірки орфографії та граматики текстів.

Пізніше засновники перейменували свою компанію на Grammarly, разом із назвою дещо змінивши специфіку свого продукту. Вони розширили аудиторію додатку за рахунок нових можливостей перевірки правопису документів та електронних листів. А у листопаді поточного року бізнес українців отримав інвестиції на суму 200 мільйонів доларів, що збільшили його ринкову вартість аж до 13 мільярдів доларів.

Нові мільярдери з інших країн

На перше місце за статками серед новоспечених багатіїв потрапила Міріам Адельсон – дружина нещодавно померлого бізнесмена Шелдона Адельсона. Її покійний чоловік був співвласником компанії Las Vegas Sands, що займається ігровим бізнесом, тож Міріам успадкувала близько 6,1 мільярда доларів.

Також серед новачків-мільярдерів опинилося кілька відомих медійних особистостей. Зокрема співачка Ріана зі статками 1,7 мільярда доларів, та екс-учасниця популярного реаліті-шоу Кім Кардашіан-Вест, що володіє 1,2 мільярдами доларів.

Що стосується країни походження, то більшість цьогорічних багатіїв є китайцями – 160 чоловік. Другими за кількістю мільярдерів стали Сполучені Штати Америки – 100 чоловік. Ще 20 місць у рейтингу Forbes зайняли вихідці з Німеччини та Індії. А Швеція подарувала світу 12 успішних бізнесменів із мільярдними капіталами.

Загалом же у світі зараз нараховується більш ніж 2,6 тисячі мільярдерів, сумарні статки яких складають 14 трильйонів доларів.