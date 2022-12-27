Для трех знаков зодиака последние дни 2022 станут адскими: кому не повезет

В последние несколько дней 2022 года некоторым знакам зодиака не поздоровится. По словам астрологов, причина – ретроградный Меркурий в знаке Козерога. Кроме того, 30 декабря Луна в Овне как раз достигнет фазы первой четверти, что повлияет на импульсивность представителей некоторых знаков.

В самой плохой ситуации в этот период окажутся Весы, Водолеи и Овны. До Нового года они не смогут расслабиться и будут жить в постоянном ожидании беды.

Весы

Последние дни года принесут Весам неудачи и испытания. Астрологи предупреждают, что 29 декабря у представителей знака могут возникнуть семейные проблемы. Однако советуют не брать их близко к сердцу, а главное попытаться удержать в себе негатив, который будет рваться на свободу. О сказанном в споре с любимым человеком или детьми Весы впоследствии могут горько пожалеть. Благодаря сочетанию Венеры и Плутона в знаке Козерога в ночь на 1 января может раскрыться темная семейная тайна. Чтобы не пострадать от последствий этого события Весам советуют быть максимально честными и говорить только правду.

Водолей

В конце декабря Луна и Сатурн объединят усилия и будут фактически руководить поведением Водолея. Именно поэтому представители знака вдруг захотят побыть в одиночестве, подальше от семьи и коллег. Ретроградный Меркурий заставит Водолея вернуться мыслями к ошибкам, совершенным в этом году, и переосмыслить их. Этот процесс будет не очень приятным, однако станет для Водолеев своего рода прививкой от подобных ошибок в следующем году.

Овен

Овнам с 28 по 31 декабря просто катастрофически не будет везти. С друзьями и коллегами они будут чувствовать себя крайне некомфортно, что может привести к ссоре. Что же касается рабочих обязанностей, то здесь все будет еще хуже. Овны почувствуют себя бессильными, как будто их наконец «догнал» синдром выгорания. Однако когда Луна окажется в знаке Рыб, Овнам станет гораздо лучше. Уже 29 декабря они ощутят прилив сил и выдохнут с облегчением.