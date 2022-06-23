Від мобілізації збираються звільнити ще одну категорію українців: про кого мова

В Українському парламенті днями було зареєстровано новий документ, покликаний змінити закон про мобілізацію. Якщо точніше, цей проект розширить перелік осіб, які звільняються від призову на службу в лавах Збройних сил України.





У документі йдеться про заборону мобілізації громадян, у яких хоча б один з родичів вже загинув або пропав безвісти під-час бойових дій в Україні. Причому йдеться в законі про доволі широке коло родичів, включно з дідусями та бабусями, а також зведеними братами і сестрами.

Як зазначила одна з авторів документу, народна депутатка Мар’яна Безугла, зараз все частіше трапляються випадки коли на військову службу призивають батька разом із його сином, чи навіть кількома синами. Все через те, що відповідні закони в Україні ще не встигли адаптувати до нових реалій повномасштабної війни. Наразі вони стосуються лише АТО. Тож саме час внести необхідні зміни.

Нагадаємо, що в Україні під призов під час загальної мобілізації не підпадає ще кілька категорій осіб призовного віку. Переважно це працівники критичної інфраструктури, тобто незамінні спеціалісти, чиї послуги зараз вкрай необхідні для нормального функціонування економіки, сільського господарства, комунальної галузі тощо. Йдеться насамперед про:

водіїв потягів та громадського транспорту;

працівників аграрного сектору, що беруть участь у посівній;

лікарів;

комунальних працівників;

пекарів.

На таких працівників розповсюджується так звана «бронь», яка тимчасово звільняє їх від призову навіть під час загальної мобілізації. Їх бронюванням займаються безпосередньо керівники підприємств, де вони працюють.

Не підлягають мобілізації в Україні також жінки. Їх не можуть примусити стати до зброї та захищати країну в лавах ЗСУ. Проте кожна жінка чи дівчина призовного віку може добровільно вступити до війська, якщо має таке бажання. Хоча для цього їй ще потрібно буде успішно пройти військово-лікарську комісію.