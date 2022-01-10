Названа криптовалюта, яка в 2022 році може піднятися в ціні в декілька разів

Токен цифрової валюти Chainlink (LINK) незабаром зросте майже у п’ять разів. Так вважає відомий криптоаналітик Мікаель ван де Поппе. Якщо LINK досягне намічених експертом зон підтримки, власники точно не пошкоджують, що обрали для своїх інвестицій саме цей вид «крипти».





Сумніватися в прогнозах ван де Поппе не доводиться, адже раніше від доволі точно передбачив поведінку іншої криптовалюти Elrond на ринку. Аналітик стверджує, що Chainlink, який за даними біржі WhiteBIT зараз оцінюється у 24,1 дол, незабаром здорожчає аж до 120 дол.

Своєю версією найближчих подій Мікаель поділився на власному каналі у YouTube. Перш за все LINK повинен закріпитися вище позначки 19,5 дол. А далі подолати межу у 33 дол. І тут вже все піде «як по маслу». Токен легко пройде цінову планку у 77 дол та досягне рівня 120 дол.

«Якщо прокинеться сектор DeFi, Chainlink без проблем досягне мети», – зазначив Мікаель ван де Поппе. Також аналітик підкреслив, що LINK потребує децентралізованих фінансових ресурсів.

Зростання популярності LINK підтверджують і дії власників найбільших криптокапіталів, які все частіше обирають саме цю валюту. Зокрема 4 січня троє криптомагнатів провели більше десятка транзакцій, витративши на токени LINK близько 14,7 мільйона доларів.

Варто зазначити, що попередній прогноз відомого аналітика збувся доволі точно. Ще у квітні 2021 він передбачив зростання курсу Elrond. Монета за його словами мала опинитися в ціновому коридорі 500 та 750 дол. А вже в листопаді ціна активу склала 545 дол. Тобто розрахунки експерта підтвердилися на всі сто.

Тим не менше будь-які передбачення щодо курсів криптовалют не можна вважати до кінця точними. Chainlink, як і інші види «крипти», валюта дуже волатильна. Тож інвестор в будь-якому випадку сильно ризикує.