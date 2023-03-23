У трьох знаків зодіаку незабаром потяжчають гаманці: кому астрологи пообіцяли фінансову удачу

До 26 березня деяким знакам зодіаку пощастить із фінансами. У них з’явиться шанс отримати підвищення і суттєво збільшити свою зарплатню. Кар’єрні успіхи та значні грошові надходження астрологи пророкують Тільцям, Терезам та Козерогам. Їм на руку зіграє сприятлива астрологічна ситуація: Плутон у знаку Водолія та Новомісяччя у Овені. Таке положення планет забезпечить зодіакальним щасливчикам достаток та безхмарне майбутнє.

Тілець

Поточний тиждень завершиться для Тільців на тріумфальній ноті. Вони отримають премію за блискуче виконану роботу, а також обіцянку майбутнього підвищення по службі. Хороший настрій представникам знаку не зіпсують навіть дрібні непорозуміння з колегами. Адже більшість претензій до Тільців будуть продиктовані лише заздрістю до їх успіхів. Уродженці знаку відчують, що починається нових розділ їх життя. Там на Тільців чекають приголомшливі кар’єрні можливості та справжнє багацтво.

Терези

Терезам до 26 березня надійде дуже цікава та вигідна пропозиція. Їм запропонують зайняти вищу посаду, а можливо й узагалі перейти в іншу компанію з більш високою зарплатнею. Астрологи радять погоджуватися без довгих роздумів, адже такий шанс змінити своє життя випадає не щодня. Представники знаку почнуть заробляти таку суму, про яку раніше не насмілювалися навіть мріяти. Високий дохід зробить Терезів більш впевненими у собі та по-справжньому щасливими.

Козеріг

Банківські рахунки Козерогів також незабаром поповняться чималою сумою грошей. Попереду у них перспективний проект, впоравшись із яким уродженці знаку отримають приголомшливий прибуток. Козерогам вдасться розрахуватися з боргами, а решту суми вигідно інвестувати. Дехто з цих зодіакальних щасливчиків навіть придбає собі нове житло. Та всі ці заманливі перспективи відкриються лише перед Козерогами, які наважаться проявити себе і рішуче вимагатимуть у життя те, на що заслуговують