Перейдет ли Украина на евро: в Нацбанке дали прогноз

На пороге вступления в Евросоюз в Украине начали активно обсуждать возможность перехода с гривны на евро. Такой шаг вызывает немало вопросов, поскольку собственная валюта и независимая от ЕС монетарная политика дает Украине определенные преимущества.

О плюсах и минусах перехода на единую европейскую валюту рассказал замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. Свое мнение он обосновал опытом стран, присоединившихся к Евросоюзу ранее. В частности, заместитель главы НБУ прокомментировал ситуацию в Греции и Португалии, которые сразу же перешли на евро, сравнив их с Чехией и Польшей, которые все же оставили собственную валюту.

Греция и Португалия, сделав свой выбор в пользу единой европейской валюты, ничего не выиграли. Более того, они столкнулись с очень серьезными монетарными проблемами. Чехия и Польша, которые также ранее намеревались перейти на евро, но все же остались при собственных валютах, сумели сохранить стабильность в монетарной сфере и не попали в долговую яму, как это случилось с Грецией.

Ввиду таких последствий перехода на евро, которые на своем опыте продемонстрировали Португалия и Греция, страны Восточной Европы теперь не спешат отказываться от собственной валюты для окончательного объединения своей монетарной системы с системой ЕС. Более того, некоторые из них уже склоняются к отказу от самой идеи вступления в еврозону. В частности, это касается государств, чья монетарная политика вполне стабильна и устойчива к внешнему влиянию.

Николайчук также отметил, что Украина за последние годы вывела свою монетарную политику на совершенно новый уровень. С 2014 года, когда Национальный банк обрел институциональную независимость, валютная система улучшалась с каждым годом. Поэтому переход на евро кажется даже несколько нелогичным. Ведь нет смысла ломать систему, которая прекрасно работает и полностью отвечает современным потребностям страны.