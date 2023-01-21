Гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 21 января. В новолуние у человека мало сил и энергии, он чувствует себя вялым и усталым. Мужчины реагируют на него сильнее, чем женщины. У них могут случаться приступы агрессии, вспыльчивости.

♈ Овен

Пришло время долго и пристально смотреть на свою жизнь. Оценивать вещи, людей и ситуации, которые истощают ваши резервы, на отношения, которые не основаны на фундаменте взаимности и доверия. Говорить «нет» или выбирать самому поначалу может показаться неудобным, и это нормально. Овны, если вы не позаботитесь о себе, никто не позаботится.

Космический совет: учитесь заботиться о себе.

♉ Телец

Ретроградный сезон заставил вас сделать паузу и переоценить некоторые дружеские отношения в вашей жизни, что может быть только к лучшему. Тельцы, теперь у вас есть большая ясность в выяснении отношений, которые способствуют вашему росту, и тех, которые таковыми не являются. О, и еще кое-что! Знайте, что благоразумие — это сверхспособность.

Космический совет: окружите себя такими людьми, которые вас поддерживают.

♊ Близнецы

У вас есть способ привлечь к своему опыту тех людей, ситуации и возможности, которые способствуют вашему росту. Сегодня звезды призывают вас сделать паузу, взглянуть на траекторию своей жизни с более высокой точки зрения, оценить, что сработало, а что нет, чтобы вы могли шагнуть в будущее с большей степенью осознанности. Новолуние в Водолее в это воскресенье знаменует для вас серьезную перезагрузку. Близнецы, четко сформулируйте свои намерения.

Космический совет: четко сформулируйте свои намерения.

♋ Рак

Каждый раз, когда в вашем сознании возникает ограничивающее убеждение или слова «Я не могу», сделайте паузу и переместитесь в пространство осознанности. Проанализируйте, откуда берется это убеждение. Перенеситесь во времени в тот момент вашей личной истории, когда эта мысль проникла в вашу психику. Спросите себя, является ли эта мысль изначально вашей? Сейчас удачное время для того, чтобы избавиться от ложных мыслей, Раки. Время освободить себя от груза того, что больше не служит вашему высшему и величайшему благу.

Космический совет: избавьтесь от ложных мыслей.

♌ Лев

Вселенная не просит вас делать что-то радикальное. Звезды просто призывают вас увидеть динамику жизни такой, какая она есть, чтобы вы не запутались в паутине эмоций. Вселенная намекает на близость романтических приключений.

Космический совет: готовьтесь к романтическим приключениям.

♍ Дева

Позвольте себе получать благословения, которые изливаются в вашу чашу с щедростью и любовью. Сейчас время сближения с вашей семьей. Время лучше узнать своих близких и поддержать их так, как вы чувствуете себя призванным.

Космический совет: уделите время своим родным и близким.

♎ Весы

Возможно, причина, по которой вы устали, заключается не в том, что вы слишком много работали. Может быть, причина, по которой вы устали, в том, что ты пытался наполнить чашу других, но не свою. Ваша любовь, доброта и великодушие — это поистине дар, Весы. Но не ценой вашего собственного психического здоровья. Вселенная говорит: защищайте свои границы и помните, что забота о себе — это не преступление.

Космический совет: защищайте свои границы.

♏ Скорпион

Ваше сердце уже указывает в определенном направлении. Вы просто должны доверять тому, к чему вас ведут звезды. Если вы позволите своей голове мешать процессу принятия решений, это не пойдет на пользу, Скорпионы. Помните о том, что ставить себя на первое место — это не преступление. Перестаньте изображать из себя мученика.

Космический совет: перестаньте изображать из себя мученика.

♐ Стрелец

Сегодня звезды говорят как о поражениях, так и о прорывах, а также о прорывах, которые выглядят как поражения. То, что кажется самым худшим — это просто скрытое благословение! Таким образом, звезды также напоминают о необходимости соединиться со стихией Воды, чтобы избавиться от мерзости и липкости, которые проявляются прямо сейчас. Темные луны, как правило, суровы ко всем нам, коллективно. Верьте, что новолуние в это воскресенье принесет с собой чувство облегчения.

Космический совет: соединитесь со стихией Воды.

♑ Козерог

Что, если худшее, что случилось с вами, это лучшее, что случилось для вас? Сегодня вы можете взглянуть на траекторию своей жизни через призму красоты и изящества. Вы можете ясно видеть, как Вселенная проявилась для вас и превратила каждую неудачу в прорыв. Верьте, что ваша надежда и оптимизм сделают вас магнитом для всего хорошего. Таким образом, изобилие и процветание также отображаются в ваших картах. Сегодня самый подходящий день, чтобы побаловать себя, Козероги. Чтобы пригласить себя на особое свидание или отправиться в ресторан, который всегда вызывает улыбку на вашем лице.

Космический совет: порадуйте себя в мелочах.

♒ Водолей

Вы защищены большим количеством способов, чем можете сосчитать. Вы защищены от самых суровых ветров и самых бушующих штормов. Каждый раз, когда что-то идет не так, как вы хотите, каждый раз, когда вы оказываетесь посреди хаоса, каждый раз, когда вы обнаруживаете, что жизнь, какой вы ее знаете, перестала существовать, знайте, что есть причина. Есть высшая причина, и эта божественная защита играет свою роль. Итак, дышите и осознавайте, от чего вас просят избавиться. Новолуние в вашем знаке в это воскресенье обещает стать для вас большим моментом перезагрузки.

Космический совет: задумайтесь над тем, от чего вам нужно избавиться.

♊ Рыбы

Идеальное время — сейчас, и идеальное время — сегодня. Итак, что бы вы ни думали о том, чтобы начать или вложить в это свою энергию, знайте, что это получит серьезный толчок от Духа. Да, это нормально — иметь страхи. Это нормально — сомневаться в том, справишься ты или нет. Однако освободившись от необходимости делать все правильно, вы сможете играть и получать массу удовольствия на этом пути. Если вы подумывали о том, чтобы заручиться поддержкой своих коллег-козерогов для этого предприятия, то ответ «да»!

Космический совет: избавьтесь от необходимости все делать правильно.