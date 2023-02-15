«Здравствуйте, у вас долг»: о каких задолженностях и каким образом украинцам сообщает налоговая

В Украине о наличии долгов перед Государственной налоговой службой сообщают далеко не всем налогоплательщикам. В частности, украинцы, чья задолженность не превышает определенной суммы, могут о ней даже не узнать. Гражданам объяснили правила оповещения о долгах перед налоговой. Подробная информация об этом на днях была опубликована на официальном сайте ГНС.

Согласно закону, налоговое требование не направляется, если сумма долга налогоплательщика не превышает 180 не облагаемых минимумов, то есть 3060 грн. Не применяются в таком случае и другие меры, направленные на взыскание долга. Получается, что гражданин, недоплативший налоговой сумму менее 3060 грн, может об этом и не подозревать.

Если же сумма долга налогоплательщика больше, ему будет вручено налоговое требование. Налоговое требование – это документ, имеющий целью сообщить о долге перед ГНС. При этом такое сообщение носит исключительно информативный характер и не влечет за собой никаких серьезных последствий для должника.

В налоговом требовании по обыкновению содержится следующая информация:

сумма долга;

налог;

дата, когда возник налоговый долг;

уведомление о возникновении права налогового залога;

последствия уклонения от уплаты указанного долга.

Несмотря на то, что о долгах в сумме менее 3060 грн налогоплательщикам обычно не сообщают, есть исключения. В частности, недавно в налоговом управлении Одесской области приняли решение информировать украинцев об их долгах, даже если они не превышают предельной суммы.

В частности, одесситам теперь сообщают о долгах, совокупный бюджет которых находится в следующих диапазонах:

0,01–100 грн;

100,01–500 грн;

500,01–1000 грн;

1000,01–3060 грн.

Новые правила в Одесском налоговом управлении действуют с января 2023 года. Правда, о наличии задолженности должникам сообщают лишь по телефону в режиме автодозвона. Никаких налоговых требований при столь малой сумме задолженности гражданам не вручают.