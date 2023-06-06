Названо цілі підриву Росією дамби на Каховській ГЕС

Росія підірвала Каховську дамбу на півдні України, щоб запобігти переправі українських військ через Дніпро, заявив у вівторок речник Південного військового командування Збройних сил України.

“Це істерична реакція”, – заявила під час онлайн-брифінгу прес-секретар Наталія Гуменюк. “Вони знали, що пересування сил оборони відбудеться, і таким чином намагалися вплинути на сили оборони, щоб переправа через Дніпро, якої вони боялися, не відбулася”.

Існує обмежена кількість пунктів пропуску через Дніпро. Україна утримує правий берег на півночі, в той час як Росія продовжує окупувати лівий берег і південь Херсонської області.