Заплатять всі: в Україні ввели податок на квартири та штраф за несплату

Усі громадяни України, що володіють так званою «зайвою» житловою площею, до 1 липня отримали платіжки із сумою податку на нерухомість. У квитанції також містилося повідомлення із вимогою сплатити вказану суму протягом 60 днів. Термін стікає вже у вересні. Отож саме з цього місяця українцям, що не заплатили податок, почнуть нараховувати штрафи.





Що таке податок на нерухомість?

Детальна інформація з цього приводу розміщена у статті 266 Податкового кодексу України. Сплачувати податок відтепер повинні особи, що володіють площею понад 60 кв. м. Для мешканців будинків така норма становить 120 кв. м. Кожен квадрат понад цю норму оплачується за податковою ставкою 70,8 грн.

Тож якщо громадянин мешкає у власній квартирі, площею 100 кв. м, то за 40 «зайвих» квадратів житла йому доведеться заплатити 2 832 грн.

Які штрафи загрожують боржникам?

Українці, які вчасно не сплатять податок на нерухомість будуть змушені заплатити штраф. Сума його буде залежати від того, на скільки часу було прострочено платіж.

Як будуть нараховуватися штрафи за неоплачений податок на житлоплощу:

оплату затримали на строк, менший за 30 днів – штраф 10% від суми податку;

затримка на понад 30 днів – штраф 20% від податкової суми.

Чи зміняться умови оподаткування?

Нещодавно в Україні з’явився альтернативний варіант закону про оподаткування нерухомості. Новий законопроект пропонує дещо змінити актуальні правила. Зокрема депутати запропонувати зробити акцент не на площі житла, а на його ціні. Таким чином громадяни, що живуть у престижних квартирах центральних районів міста, будуть платити значно більше, ніж власники квартир на окраїнах, чи в невеличких населених пунктах.

Куди йдуть наші податки на житло?

Податкові кошти, сплачені за «зайві» метри, спрямовуються до місцевих бюджетів. До того ж владні органи міст та регіонів можуть зменшувати суму податкової ставки, а також збільшувати допустиму норму житлоплощі на одну людину.