Українець знайшов в кишені 5 копійок, за які з радістю віддадуть тисячі гривень
В чому особливість рідкісної монети?
В Україні за монету номіналом 5 копійок вторгували 10,3 тис. грн. У боротьбі за цінний лот потенційні покупці зробили 92 ставки. Чому грошовий знак так зацікавив вітчизняних колекціонерів? У чому його унікальна особливість?
Як виявилося, вартісні 5 копійок мають дуже цікаву історію походження. Їх виготовили у 1992 році в Італії. У процесі карбування було використано штамп 1.1ААк, який є типовим для італійських монет. Основною відмінністю цього екземпляру від інших українських копійок такого ж номіналу є дрібніші насічки на ребрі.
Цінну копійку продали з аукціону Violity. Згідно з даними цього онлайн-майданчику вигідно можна продати й низку інших монет номіналом 5 копійок того ж таки 1992 року. Зокрема:
- 5 коп. 1992 р., штамп 2БАм, немагнітна сталь, вузький герб – коштує 10,5 тис. грн;
- 5 коп. 1992 р., штамп 2БАм, немагнітна сталь – продають за ціною 8,5 тис. грн;
- 5 коп. 1992 р., штамп 2БАм – оцінюється в 3,01 тис. грн;
- 5 коп. 1992 р., штамп 1.1 АВм – вартує 70 грн.
Які ще монети користуються попитом?
Продати з аукціону чи маркетплейсу зараз можна будь-яку українську копійку. Однак лише декотрі з них можуть принести хороший прибуток.
Серед монет які найбільше цінують колекціонери, в першу чергу варто згадати браковані екземпляри. Їх можна сміливо назвати справжньою золотою жилою для власника. Монети з двома аверсами або реверсами, різними роками на лицьовій стороні та ребрі, або іншими особливостями, у ціні доходять до кількох тисяч доларів.
Не менш вартісними є монети, виготовлені обмеженим тиражем, або й узагалі в якості експерименту. Однак на відміну від бракованих копійок, цінність яких може визначити будь-хто, оцінити експериментальну монету під силу лише професіоналу, що володіє певними знаннями у галузі нумізматики.
Та на щастя платити за консультацію спеціаліста не обов’язково. Розмістивши свою знахідку на буль якому профільному форумі, ви зможете дізнатися думку професіоналів щодо її приблизної ціни.